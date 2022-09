Sonia Bruganelli al veleno su La Fattoria di Paola Perego “Una delle cose più brutte che abbia mai fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli a sorpresa ha fatto una confessione inaspettata su La Fattoria, il reality andato in onda un pò di tempo fa e condotto da Paola Perego.

Sonia Bruganelli è pronta a tornare in tv tra pochi giorni con la nuova edizione del Grande fratello vip, dove vestirà i panni dell’opinionista per il secondo anno consecutivo. Ebbene si, mentre l’ex collega Adriana Volpe non è stata riconfermata, Sonia invece sarà ancora una volta nel cast del reality di Canale 5, con al suo fianco Orietta Berti. Un pò di tempo fa Sonia ha ricoperto lo stesso ruolo nel famoso reality condotto da Paola Perego, ovvero il famoso manager Lucio Presta. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Corriere della sera. Ma cosa ha riferito?

Sonia Bruganelli, confessione inaspettata su La Fattoria

Sonia Bruganelli oltre ad essere l’opinionista del Grande fratello vip è stata anche l’opinionista del reality condotto da Paola Perego diversi anni fa. Stiamo parlando de La Fattoria. Di questa esperienza ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, sottolineando il fatto che non è stata comunque una bella esperienza per lei.

Le dure parole della moglie di Paolo Bonolis

“Una delle cose più brutte che abbia mai fatto…Non ero pronta…Ero conosciuta come moglie di Bonolis che aveva appena fatto il suo secondo Sanremo…”. Queste le parole dichiarate dalla moglie di Paolo Bonolis. “C’erano concorrenti intoccabili…Avevo troppi paletti ed ero troppo giovane…”, ha aggiunto Sonia la quale ha sostenuto che quella è stata per lei un’occasione in cui non è stata creduta e non è risultata credibile.

Sonia su Alfonso Signorini e sul loro litigio

Nel corso dell’intervista, poi, il giornalista avrebbe sottolineato il fatto che durante l’esperienza dello scorso anno Sonia non ha avuto un buon rapporto con la sua collega. E’ stato a quel punto che Sonia ha lanciato l’ennesima frecciatina nei confronti della sua ex collega. Poi Sonia ha anche parlato del litigio che ha avuto con il conduttore, ovvero Alfonso Signorini. “Mi aveva tolto la parola in malo modo…Quel litigio ci ha avvicinato…Ho scoperto una persona simile a me…”. Parlando ancora del direttore del giornale Chi, pare che Sonia abbia aggiunto altro, ovvero che sembra una persona spiegata ma anche ha un grande cuore. “Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato ma è un tenerone…”, ha aggiunto la moglie di Paolo Bonolis.