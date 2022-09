Tommaso Zorzi nega la gravidanza di Aurora Ramazzotti e il web lo massacra con battute ironiche

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi rompe il silenzio sull’ipotetica gravidanza di Aurora Ramazzotti e dice “Non mi risulta”. Ma come stanno davvero le cose?

Aurora Ramazzotti è incinta o no? E’ questa la domanda che tutti noi ci stiamo ponendo da qualche giorno, ovvero da quando il giornale Chi ha diffuso la notizia senza dare molti dettagli al riguardo. Non si sa se effettivamente la figlia di Eros e Michelle Hunziker sia incinta o meno, ma una cosa è certa che su questa vicenda c’è il massimo riserbo. La stessa Aurora sembra sia letteralmente scomparsa dai social e non ha ne confermato ne tantomeno smentito la notizia. Ed ancora anche il suo amico Tommaso Zorzi non ha voluto riferire nulla al riguardo, anzi avrebbe in qualche modo smentito. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffino?

Aurora Ramazzotti è incinta o no? L’indiscrezione del giornale Chi non ancora confermata

Aurora Ramazzotti potrebbe essere incinta. Il condizionale è d’obbligo visto che dopo la notizia lanciata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la giovanissima si sarebbe chiusa nel massimo silenzio e riserbo. Stessa cosa anche la sua famiglia, che non ha voluto commentare. A parlare invece nelle scorse ore è stato l’ex gieffino Tommaso Zorzi che è anche il miglior amico di Aurora.

Tommaso Zorzi commenta un post di Trash italiano e dice “A me non risulta”

L’ex gieffino ha commentato un post che è stato condiviso da Trash italiano su Instagram, riguardo proprio questa ipotetica gravidanza di Tommaso. “A me non risulta“. Dopo il commento di Zorzi, sono arrivati tutta una serie di risposte da parte di diversi utenti del mondo del web. Sostanzialmente secondo molti utenti del web è strano che l’amico di Aurora non sappia della gravidanza o che abbia parlato prima di qualsiasi altra persona per una smentita. Ma come stanno davvero le cose?

L’ironia del web dopo il commento di Tommaso Zorzi sull’ipotetica gravidanza di Aurora

“Ah se non risulta a te allora siamo a posto”, ha scritto e commentato un utente. Ed ancora un altro avrebbe scritto “Forse non siete così tanto amici…“. Ma non finisce qui, visto che sotto al post sarebbe arrivato anche un altro commento, ovvero “Riuscite ad immaginare solo lontanamente il DRAMA a cui potremmo assistere se davvero dovesse essere incinta e non lo ha detto a lui (dando l’esclusiva della notizia a Chi e giornalistihihihih vari)”.