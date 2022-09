Salvo Sottile una furia sui social: “Passa oltre”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile il noto giornalista nelle scorse ore sui social ha avuto un battibecco con un suo follower. La risposta del conduttore.

Salvo Sottile è un noto conduttore italiano, uno dei più amati degli ultimi anni ed è anche particolarmente seguito sui social. Ebbene, nelle scorse ore è stato protagonista di uno scontro piuttosto acceso sui social, con uno dei suoi follower. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Salvo Sottile condivide sui social un articolo di gossip sulla separazione tra Francesco e Ilary

Salvo Sottile sui social è particolarmente attivo e spesso condivide su Facebook degli articoli di cronaca ed anche di gossip. Lo scopo è essenzialmente uno, ovvero informare i propri lettori su ciò che avviene nel nostro paese, passando da argomenti piuttosto leggeri, a temi più seri ed importanti. Ebbene, sempre attraverso il suo profilo social, nelle scorse ore il giornalista ed ex inviato del Tg5 ha trattato anche uno degli argomenti di gossip più chiacchierati dell’estate. Stiamo parlando della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Un utente contrario alla scelta di Salvo, il commento al veleno

Nello specifico, il conduttore ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook un articolo del Corriere della Sera, che ha riportato alcune frasi che sono state riferite proprio dall’ex capitano della Roma, parole che sono apparse come uno sfogo di Francesco sulla separazione da colei che è ormai la sua ex moglie. Qualche utente social che segue Salvo Sottile sui social però non ha condiviso questa sua scelta di trattare questo argomento ed ha commentato il post facendo dell’ironia. “Grazie Salvo Sottile, grazie Giovanna Cavalli per averci donato questo fondamentale pezzo di storia italiana”.

La risposta del giornalista che zittisce il follower

Salvo però non è rimasto a guardare, ma ha deciso di rispondere al commento e lo ha fatto a muso duro. “Non sei obbligato a leggerlo, passa oltre”, questo quanto scritto da Salvo sulla sua pagina. Il giornalista ha anche ribadito come ognuno sia libero di scrivere e pubblicare ciò che vuole sulla propria pagina social. Effettivamente è proprio così, ognuno è liberissimo di postare ciò che vuole sulla propria pagina social e se un profilo o qualcosa non piace, si può tranquillamente smettere di seguirla e passare oltre. Qualcuno però, dobbiamo dire che prende ogni pretesto per poter criticare e fare polemica