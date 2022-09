Piero Chiambretti senza freni sull’ex compagna: “E’ stata una cosa sgradevole”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti, il conduttore svela quanto guadagna al mese e poi parla dei contenzioni avuti con l’ex compagna Federica Laviosa.

Piero Chiambretti è un noto conduttore italiano, uno tra i più famosi di tutti i tempi. Purtroppo l’ultimo anno non è stato facile da affrontare per il conduttore, visto che la sua mamma è venuta a mancare, dopo aver contratto il Covid proprio nello stesso periodo in cui il virus ha colpito anche lui, finendo in ospedale. Poi sempre nello stesso anno, ha avuto diversi problemi con l’ex compagna per problemi relativi al mantenimento della figlia. Proprio su questa tematica sono sorte diverse polemiche. Si era anche detto che il conduttore avesse deciso di ridimensionare di tanto l’assegno di mantenimento per la figlia. Adesso a dire le cose come stanno e svelare la verità al riguardo è stato proprio lui nel corso di una recente intervista.

Piero Chiambretti torna a parlare delle vicende legate al mantenimento della figlia

Piero Chiambretti in questi giorni è tornato a parlare di alcune vicende familiari e private, che erano già diventate pubbliche nei mesi scorsi. Stiamo parlando del pagamento degli assegni di mantenimento alla figlia, avuta dalla sua ex compagna Federica Laviosa. Fino ad oggi il conduttore ha versato un assegno mensile di 3.000 euro al mese alla figlia ma poi avrebbe fatto sapere di voler scendere di tanto e versarne solo 800 euro. A questa cifra, però, il conduttore aggiungerebbe l’affitto di una casa e la retta della scuola privata della figlia.

Il presentatore spiega le sue ragioni del perché vuole diminuire l’importo dell’assegno

Ad ogni modo, dopo la diffusione di questa notizia, sui social in molti hanno iniziato a criticare il conduttore, che adesso stanco di ricevere accuse ha voluto dire la sua e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi. Il conduttore ha innanzitutto fatto sapere che a breve ci sarà l’udienza definita e poi ha voluto far sapere il perché ha chiesto questa modifica, sottolineando il fatto che i suoi guadagni negli ultimi anni sono nettamente inferiori.

Le parole del conduttore

“Ho trovato veramente sgradevole il modo in cui sono stato trattato. Non ho ricevuto un bel trattamento. Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston, per fortuna esiste la giustizia: ci sarà un’udienza definitiva a settembre. Il fatto è che più un personaggio pubblico viene attaccato e infangato, meglio è per la vendita dei giornali. Per fortuna esiste la giustizia; per fortuna ci sarà un’udienza definitiva a settembre. La richiesta di modificare l’accordo trovato nel 2016 era nata anche a fronte di entrate dimezzate, dai 55 mila euro al mese del 2017 ai 26 mila percepiti nel 2021”. Queste le parole dichiarate da Piero Chiambretti.