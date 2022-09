Elisabetta Gregoraci fidanzata con l’ex di Roberta Morise che commenta sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini c’è qualcosa di più che una semplice amicizia? Ecco la confessione inaspettata di Roberta Morise.

E’ già da qualche tempo che si parla di Elisabetta Gregoraci e della sua vita privata e sentimentale. Si è vociferato che Elisabetta abbia una relazione con l’ex compagno di una nota conduttrice, ovvero Roberta Morise. Ma come stanno davvero le cose? Si tratta solo di un’indiscrezione o c’è davvero qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? Adesso a parlare è proprio la Morise.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme?

Si vocifera che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini abbiano una relazione ormai da diversi mesi, visto che sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. Nulla di ufficiale, ma i due sarebbero davvero molto vicini, ma non si conosce la natura del loro rapporto. Adesso a commentare queste indiscrezioni è stata proprio Roberta Morise, l’ex fidanzata di Fratini che si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.

La confessione inaspettata di Roberta Morise

L’ex naufraga e conduttrice televisiva, che in questa estate 2022 ha ottenuto un grandissimo successo con Camper, dopo tante chiacchiere e indiscrezioni sul suo ex e su Elisabetta Gregoraci ha voluto dire la sua. Ha parlato proprio del rapporto con Giulio e dei motivi che poi hanno portato alla fine di questa storia che entrambi hanno preferito tenere privati. Ciò che però è pubblico è il fatto che l’ex moglie di Briatore e Giulio avrebbero iniziato ad essere sempre più vicini. “Sono felice per loro”, avrebbe detto la Morise, rispondendo ad un utente social, aggiungendo anche un emoticon a forma di cuoricino. La risposta di Roberta ha sorpreso, innanzitutto perchè ha smorzato la polemica e poi perché indirettamente ha confermato questa relazione tra Elisabetta e Giulio.

Giulio Fratini e le sue relazioni sentimentali con donne note del mondo dello spettacolo

Giulio Fratini ha avuto diverse relazioni con donne molto note del mondo dello spettacolo. Prima di fidanzarsi con Roberta Morise, ha avuto una storia con Raffaella Fico, ex gieffina e showgirl italiana. Poi si è anche parlato di un flirt con Aida Yespica, che di certo non ha bisogno di alcuna presentazione, anche se poi la stessa avrebbe smentito questa notizia.