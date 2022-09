Rosita Celentano posta una sua foto: “Il mio volto felice”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Rosita Celentano ancora una volta paladina del body positivity. L’ultimo post in cui elogia i segni del tempo sul suo viso diventa virale.

Rosita Celentano è conosciuta per essere una nota showgirl, oltre che la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ebbene, in passato già la donna si è mostrata una sostenitrice della recente filosofia del body positivity che punta all’accettazione del proprio corpo, così come è senza necessariamente ricorrere a ritocchini. Così, la donna sui social in questi giorni ha voluto proporre un gioco che alla fine ha ottenuto un grande successo, visto che è tanto piaciuto ai suoi follower che la seguono sempre con tanto affetto.

Rosita Celentano paladina del body positivity

Rosita Celentano, 57 anni, da un pò di tempo è assente al mondo della tv ma è stata molto attiva sui social e nello specifico su Instagram. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha voluto riproporre un gioco in questi giorni, ovvero invecchiare il suo viso volutamente per capire l’effetto che potesse fare. “È una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate?“. Inizia così il post della Celentano, che ha pubblicato anche una foto dove la si vede insieme alla sua amica Susy.

Le parole della Celentano

“In questa immagine che ho scattato ieri con Susy ho giocato a invecchiarmi e sapete una cosa? In questa foto mi vedo FICHISSIMA! Siamo due giovani vecchie felici”. Queste le parole di Rosita che però ha poi aggiunto dell’altro. “È così che voglio essere! Una giovane vecchia felice, e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata”. Il post pubblicato da Rosita ha ottenuto un grandissimo successo e sono stati davvero tanti i like arrivati sotto al post, oltre 50 mila nel giro di pochissimo tempo.

Il grande successo del post, tanti i messaggi e tra questi anche Drusilla Foer

Tantissimi i complimenti arrivati sotto al post e non soltanto da parte degli utenti social, ma anche da parte di noti personaggi del mondo dello spettacolo, una tra tutti Drusilla Foer che scrive “Madonna che bellezza”. Non è la prima volta che Rosita parla ed elogia i segni del tempo. Qualche settimana fa aveva infatti parlato delle sue rughe. “Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su”. Queste le parole della Celentano pubblicate in un post che è diventato virale.