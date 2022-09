Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sul red carpet di Venezia, lui umiliato

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono già sbarcati a Venezia per il Festival del Cinema. Molto eleganti e sommersi da complimenti, ma la capigliatura di Zelletta non convince.

Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne è sbarcato proprio in questi giorni a Venezia, insieme alla sua fidanzata, per l’inizio della Mostra internazionale d’arte cinematografica giunta ormai alla 79esima edizione. E’ da tempo ormai che i cosiddetti influencer prendono parte alla manifestazione e sono sempre di più coloro che si chiedono che cosa c’entrino questi personaggi con i film. Sostanzialmente, gli influencer da anni prendono parte al Festival come testimonial dei brand che rappresentano. Così, Andrea e Natalia sono già arrivati in laguna ed hanno raccontato le prime impressioni sui social.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sfilato sul red carpet di Venezia per la Mostra internazionale d’arte cinematografica

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne e così come accaduto negli anni passati, anche quest’anno hanno sfilato sul Red Carpet di Venezia. Per loro sono arrivati davvero tantissimi complimenti, anche se qualcuno non ha perso occasione per scagliarsi contro l’ex tronista, criticando la sua capigliatura. Per l’occasione Zelletta ha indossato uno smoking di colore scuro, molto classico e tanto elegante, ma ciò che non è passato inosservata è stata la sua capigliatura.

La capigliatura di Zelletta non passa inosservata, piovono critiche sui social

“Leccata di mucca“, questo quanto scritto da alcuni utenti. “Mizzica, leccato da na mucca?”, “Che capelli di m.”, “I capelli di Andrea anche no”, “Ma che capelli hai?”. “Ma quei capelli? Chi è stato il genio che ti ha ridotto così?”, “Parrucchiere licenziato e da radiare dall’albo”, “Coglio conoscere il parrucchiere di lui”. Questi altri commenti lasciati da utenti social che non hanno affatto gradito questa capigliatura.

Outfit davvero impeccabile e molto elegante per Natalia Paragoni

Su Natalia invece niente da dire, visto che l’ex corteggiatrice ha sfilato sul red carpet con un outfit davvero molto elegante. Ha indossato per l’occasione un abito lungo con un ampio spacco ed una scollatura davvero magnifica sulla schiena. L’abito era color rosa pallido, con dei fiori scuri e tanti brillantini. Insomma, un abito molto elegante che certamente non è passato inosservato.