Reazione a catena, brutta figura su Garibaldi, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Gaffe a Reazione a catena. In studio è accaduto qualcosa di inaspettato durante il gioco L’Intensa vincente.

Continua la messa in onda del programma Reazione a catena, condotto da Marco Liorni. La trasmissione si è confermata ancora una volta un grande successo in questa estate 2022 e continuerà ad esserlo ancora per le prossime settimane. Non sono di certo mancati i momenti esilaranti in questi mesi, puntate dopo puntate. Proprio nel corso dell’ultima puntata ad un certo punto si è assistito ad uno scivolone davvero clamoroso. Cosa è accaduto nello specifico e come ha reagito il conduttore?

Reazione a catena, continua il grande successo del programma di Marco Liorni

Reazione a catena continua ad andare in onda, giorno dopo giorno e si è confermata la trasmissione più seguita e amata dell’estate. Marco Liorni, il conduttore, del resto è uno tra i più amati di sempre. Nel corso dell’ultima puntata si è assistito ad un siparietto che non è passato inosservato e che di certo ha lasciato un pò tutti perplessi, soprattutto gli appassionati di storia. Tre concorrenti, ovvero Anna, Camilla e Giusi sono stati protagonisti di una gaffe davvero clamorosa ed il tutto è accaduto, durante uno dei giochi finali ovvero L‘Intesa vincente.

La gaffe del trio Parole e Parole che non passa inosservata

In questa fase del gioco, i concorrenti devono indovinare il maggior numero delle parole ed il team si divide in due. Da una parte c’è la persona al centro he deve indovinare la parola che appare sullo schermo dei telespettatori. Poi dall’altra parte ci sono gli altri due membri che tentato di far indovinare la parola al compagno di squadra. E’ necessario essere molto veloci. I concorrenti sopra citati, che nel gioco si chiamano Parole e Parole, hanno tentato l’impresa. Due membri, i più grandi, hanno tentato di far indovinare la parola alla terza che avrebbe dovuto dire Giuseppe Garibaldi. Purtroppo il trio è stato protagonista di una gaffe. “Chi ha fatto la spedizione dei mille?”, è stata la domanda. La persona che avrebbe dovuto dare la risposta giusta, però, avrebbe detto “Napoleone Bonaparte”.

La reazione di Marco Liorni

Ovviamente la risposta è stata sbagliata ed in studio tutti sono rimasti particolarmente stupiti. Il conduttore ad un certo punto ha tentato di smorzare la tensione. “Era Giuseppe Garibaldi, capita di sbagliare…Non ti preoccupare, è capitato molto di peggio, credimi. Lo so, quando si sta qua, dentro la mente si fa un po’ in confusione a volte”. Queste le parole dichiarate da Marco Liorni. Ad ogni modo, sui social in molti hanno commentato questa gaffe. “Chi ha fatto la spedizione dei mille?”. “Napoleone bonaparte”. “Era Giuseppe Garibaldi, capita di sbagliare”. VERO MA NON SU STE ROBE, poi lei ha pure aggiunto “l’ho studiato in storia”, chissà come hai studiato bene #reazioneacatena”. Questi alcuni dei commenti.