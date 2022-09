Orietta Berti al veleno contro Alex Belli e Delia Duran: “Non hanno fatto nulla di importante nella vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti è la nuova opinionista del Grande fratello vip. In questi giorni la cantante ha parlato di questo suo ruolo spiegando come sarà il suo ruolo. Poi la stoccata nei confronti di Alex Belli e Delia Duran.

Orietta Berti è ormai pronta per iniziare la sua avventura al Grande fratello vip come opinionista di questa edizione del programma che sta per iniziare. Orietta siederà al fianco di Sonia Bruganelli e andrà a sostituire di fatto Adriana Volpe che non è stata riconfermata per quest’anno. La cantante si è detta particolarmente felice di iniziare questa nuova avventura nel programma di Alfonso Signorini e ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni. Ma cosa ha riferito?

Orietta Berti, pronta per l’avventura al Grande fratello vip

Il prossimo 19 settembre prenderà il via la nuova edizione del Grande fratello vip , condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli la quale è stata già nel cast lo scorso anno come opinionista. Orietta ha fatto sapere di essere pronta per questa sfida e dovrà commentare i nuovi concorrenti e le dinamiche che si verranno a creare all’interno della casa.

Che opinionista sarà Orietta?

La cantante ha parlato in questi giorni e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Mio sostenendo di essere davvero pronta per questo nuovo ruolo. Ha aggiunto che sarà di certo un’opinionista ironica che tenterà di fare il suo lavoro ma senza strafare e soprattutto cercherà di essere equa. Inevitabilmente ha parlato anche di Sonia Bruganelli, la sua compagna d’avventura che già conosce da diverso tempo.

La stoccata nei confronti di Alex Belli e Delia Duran

Non poteva mancare la stoccata nei confronti di colui che è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del programma, ovvero Alex Belli. La cantante ha lanciato una frecciatina nei confronti dell’attore e della moglie Delia Duran. Ma cosa ha dichiarato? “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”. Una vera e propria frecciatina proprio nei confronti della coppia che è stata protagonista della scorsa edizione del programma.