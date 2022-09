Aurora Ramazzotti incinta, il web massacra Alfonso Signorini: “Come ti sei permesso?”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti è incinta? Tanti dubbi ancora, visto che dopo l’annuncio di Chi, la giovane influencer è scomparsa dai social. Il popolo del web intanto si scaglia contro il giornale.

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Nei giorni scorsi si è diffusa questa notizia che però non è stata ancora confermata dalla diretta interessata. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che in queste ore è finito al centro della bufera. La figlia di Michelle Hunziker intanto è completamente assente dai social ormai da qualche giorno e questo fa ancora più sospettare.

Aurora Ramazzotti è incinta? Sui social è caos contro il giornale Chi

Nei giorni scorsi Michelle e la figlia erano state avvistate mentre compravano un test di gravidanza in farmacia, poi i rumors ed infine la notizia diffusa dal settimanale Chi. Intanto però Aurora ha deciso di rifugiarsi nel silenzio più totale, così come mamma Michelle che non ha assolutamente commentato la notizia. I fan hanno però preso d’assalto il giornale e sui social in molti sembra abbiano lasciato dei commenti anche molto duri.

Gli utenti social contro il giornale, ecco alcuni dei commenti

“Ma chi vi da il diritto di prendere in mano anche una gioia cosi grande, quando spetta ai diretti interessati annunciarlo? Non sapete neanche cosa significhi avere delicatezza e rispetto!”. Questo quanto scritto da un utente che ha ritenuto insensibile da parte del giornale dare una notizia così importante, molto probabilmente senza il permesso della diretta interessata. “Davvero poco elegante non aspettare il loro annuncio”. Questo ancora quanto scritto da un altro utente. Ma non finisce qui, visto che un altro utente avrebbe scritto “Ma pensate a quella povera crista di Aurora Ramazzotti che magari stava pensando a mille modi carini per annunciare ad amici e parenti la cosa e mo si ritrova spiattellata a 360 gradi una cosa così delicata da Signorini” .”Allora se compri un test di gravidanza vuol dire che sei incinta”, scrive un altro utente.

Aurora scompare dai social, il fidanzato e il migliore amico dicono di non sapere nulla

Come già abbiamo detto, intanto Aurora è completamente sparita dai social. Il fidanzato Goffredo Cerza, avrebbe invece detto di non saper nulla della gravidanza, così come il miglior amico di Aurora, Tommaso Zorzi che si è detto piuttosto stupito. Cosa c’è di vero in questa notizia, quindi? Davvero Aurora è incinta o si è trattato soltanto una fake news?