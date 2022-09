Alberto Matano, dopo le vacanze con Raul Bova e Rocio dice: “Ecco come è stato passare il tempo con loro”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha trascorso una grande estate all’insegna dell’amore e dell’amicizia. Ha trascorso le sue vacanze con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Ecco le sue parole.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati di sempre ed è pronto a tornare in tv con il suo programma, La vita in diretta per il quarto anno consecutivo. Ebbene, sembra proprio che l’estate 2022, che ormai sta volgendo al termine, per Alberto sia stata davvero meravigliosa, in primis perché ha sposato il suo compagno di tutta una vita Riccardo Mannino. I due sono convolati a nozze ormai da qualche mese e sono molto felici e innamorati. Ad ogni modo, la coppia è stata anche in vacanza insieme ad un’altra coppia nota e molto amata del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

Alberto Matano una grande estate all’insegna dell’amore, relax e amicizia

Alberto Matano ha vissuto gli ultimi mesi in modo piuttosto intenso. Si è sposato con il suo compagno di tutta una vita, Riccardo Mannino, nozze che si sono celebrate a giugno e officiate da Mara Venier. Ebbene, in questi mesi, la coppia ha trascorso qualche giorno in vacanza con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. “Dopo l’unione civile è un po’ come se avessimo completato tutti i lavori di casa. Ha rinvigorito il rapporto, ha dato nuova luce, linfa, c’è tanta felicità”. Queste le parole di Alberto, dichiarate nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, aggiungendo anche alcuni dettagli di ciò che ha fatto in vacanza. “La mia è stata una stagione piena d’amore e condivisione. Sono stato nella mia amata Calabria con mio marito Riccardo, la mia famiglia e poi in Sicilia e Spagna, in Andalusia con Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e le loro bimbe”. Queste ancora le parole aggiunte dal conduttore.

Vacanze speciali per Alberto insieme al marito, a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Ma non finisce qui, visto che l‘ex volto del Tg1 pare che abbia ancora parlato del rapporto con il marito, ma anche con l’attore e la sua compagna, con i quali sono molto amici. “Condividiamo tutti gli stessi valori, le origini contano davvero molto poco. Con Raoul condivido quella calabrese, il cuore generoso. Rocio è una donna magnifica, vivace, intelligente, entusiasta, dinamica, e il tempo con loro è sempre magico”.

Anticipazioni sulla nuova stagione de La vita in diretta

Intanto Matano è pronto a partire con la nuova stagione de La vita in diretta che inizierà il prossimo 5 settembre. A tal riguardo, nel corso dell’intervista Alberto ha voluto dare delle anticipazioni.” Questa stagione continuerà il racconto della realtà, i fatti di cronaca, la grande attualità e si rinnoverà in qualche modo il nostro tavolo finale. Ci saranno graditi ritorni, figure alle quali il pubblico della Vita in diretta è già affezionato, ma anche delle new entry. Non mancheranno sorprese”.