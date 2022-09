Arisa sta male e rinvia il concerto, le sue condizioni di salute preoccupano i fans

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Arisa sta male e salta il concerto del 2 settembre. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore. I fan sono preoccupati. Ma cosa sta accadendo?

Arisa in questi giorni si è trovata ad annullare le ultime date del tour molto probabilmente per dei motivi di salute. L’annuncio è arrivato in queste ore e sembra che siano molti i suoi fan ad essere preoccupati per la salute della cantante. Ma come stanno le cose?

Arisa, salta il concerto del 2 settembre

Arisa, la nota cantante che presto vedremo ad Amici di Maria De Filippi in veste di coach ha fatto sapere di stare male e che per questo si è trovata costretta ad annullare il suo tour. L’annuncio è stato dato dall’International Musica and Arts che nelle scorse ore ha fatto sapere appunto che il concerto previsto per venerdì 2 settembre a Velletri è stato annullato. La cantante avrebbe dovuto tenere un concerto nel comune del Lazio insieme al suo Ero Romantica Little Music Tour ma non potrà esibirsi per un problema di salute. Questo almeno quanto fatto sapere.

Annunciato l’annullamento del concerto, problemi di salute per Arisa

“International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”. Queste le parole diffuse nelle scorse ore dall’International Music. Si tratta di un problema di salute per la nota cantante che le sta impedendo di esibirsi. Nessuno sa effettivamente che cosa le stia capitando, visto che la stessa Rosalba Pippa non ha detto nulla e sui social è praticamente scomparsa. Potrebbe trattarsi di un problema temporaneo, visto che l’annuncio dell’annullamento del concerto è arrivato improvvisamente e solo nelle scorse ore.

Le altre date

Non ci sarebbe neppure alcuna storia condivisa dalla cantante che possa in qualche modo darci qualche suggerimento e dunque per risolvere questo giallo dovremmo solo attendere le prossime ore nella speranza che la cantante possa rompere il silenzio. La cantante dovrebbe esibirsi anche il prossimo 4 settembre a Terni e il 17 settembre al campo sportivo di Monti. Molto probabilmente per queste due date riuscirà ad essere presente, visto che ad oggi il concerto annullato è soltanto quello del 2 settembre.