Fabrizio Corona asfalta Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: “Messaggio disgustoso

Parole molto dure quelle di Fabrizio Corona nei confronti di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. “Messaggio disgustoso”, commenta l’ex re dei paparazzi. Ma qual è il motivo?

Fabrizio Corona lo conosciamo bene per essere un noto personaggio del mondo dello spettacolo ed ex re dei paparazzi. Sicuramente in questi anni Fabrizio ha avuto diversi problemi che lo hanno portato lontano dal mondo del gossip anche se non completamente, ma adesso sembra essere tornato. Nelle scorse ore Fabrizio Corona ha parlato utilizzando delle parole piuttosto dure nei confronti di un noto imprenditore e della sua ex moglie. Stiamo parlando di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci i quali sono finiti proprio nel mirino di Fabrizio Corona, ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Fabrizio Corona contro Flavio Briatore e la sua famiglia

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia secondo la quale il piccolo Nathan Falco ovvero il figlio di Briatore e Gregoraci è diventato il CEO più giovane al mondo ed è stato tanto lo stupore da parte di tutti. A commentare questa notizia è stato proprio lui Fabrizio Corona il quale ha iniziato a muovere i suoi primi passi come imprenditore tanti anni fa, grazie alla sua agenzia Corona’s.

Il privato di Fabrizio

Lui è cresciuto in un ambiente totalmente diverso, fatto di giornalisti ma ben presto si è addentrato nel mondo dello spettacolo. Ad oggi conosce abbastanza bene questo mondo ed è diventato infatti uno dei protagonisti principali del gossip italiano. E’ stato In diverse occasioni ospite in alcuni programmi televisivi ed è stato anche al centro del gossip per via della sua relazione con Nina Moric e con altre donne del mondo dello spettacolo, tra cui Belen Rodriguez.

Il commento duro dell’ex re dei Paparazzi su Nathan Falco

Ma torniamo al commento di Fabrizio Corona su Flavio Briatore e sulla sua famiglia dopo la diffusione della notizia secondo cui il figlio del noto imprenditore e della nota showgirl sia diventato il CEO più giovane al mondo visto che ha soltanto 12 anni. Nathan è infatti il CEO del Billionaire bears n.f.t. che è un’azienda che si occupa di ultime innovazioni legate proprio al mondo on-line. Ebbene, Fabrizio Corona ha definito questa notizia davvero disgustosa. L’ex re dei paparazzi ha così commentato la notizia attraverso due Instagram Stories e nello specifico ha pubblicato due video dove ribadito quello che è il suo concetto, ovvero il messaggio sbagliato che la famiglia Briatore sta mandando.” E’ un messaggio disgustoso. Ma è evidente che il piccolo ha problmei di socializzazione e questa cosa gli da la giusta sicurezza. (per sopportare il padre)”, ha scritto Corona in una delle sue Instagram stories.