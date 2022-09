Orietta Berti attacca Alex Belli e lui le risponde al veleno “Non ha capito niente”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ guerra a distanza tra Alex Belli e Orietta Berti. Lei lo attacca e lui replica a muso duro. Cosa è accaduto tra i due?

È guerra tra Alex Belli e Orietta Berti dopo che quest’ultima nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al vetriolo utilizzando delle parole molto dure nei confronti dell’ex gieffino. Sappiamo bene che Orietta è una delle opinioniste della prossima edizione del reality di Canale 5 e siederà per la prima volta al fianco di Sonia Bruganelli. Ad ogni modo, dopo le dure parole della nota cantante nei confronti dell’attore quest’ultimo ha voluto replicare e non è di certo rimasto in silenzio. Ma cosa è accaduto realmente tra i due?

Orietta Berti e Alex Belli, è guerra a distanza tra i due

Nei giorni scorsi Orietta Berti in occasione del ritorno in TV come opinionista del Grande Fratello vip ha rilasciato un’ intervista piuttosto interessante parlando anche di Alex Belli. La nota cantante nel corso dell’intervista aveva sostenuto di non aver gradito il comportamento di Alex e della moglie Delia Duran durante la scorsa edizione del programma. «Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Magari non fanno nulla di importante nella vita professionale», aveva dichiarato la cantante.

Dura la replica di Alex al commento della cantante

Dura la risposta di Alex, il quale non è rimasto in silenzio ma ha risposto per le rime alla cantante. «Aspetto al varco la signora Berti in questa nuova stagione!!». Questo quanto scritto da Alex in un tweet che ha pubblicato nelle scorse ore. Ad ogni modo, il noto attore ha aggiunto dell’altro. «Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF!! Buona fortuna!!». Queste ancorale sue parole.

L’avventura di Alex al Gf vip

Ricordiamo che la scorsa stagione del Grande Fratello vip ha avuto come protagonista assoluto proprio lui, Alex Belli il quale ha intrecciato un’ amicizia speciale con Soleil Sorge che ha fatto infuriare la moglie Delia Duran. Ne è venuto fuori un triangolo amoroso che per diversi mesi ha appassionato i telespettatori di Canale 5 di cui se ne è parlato davvero a lungo. Adesso l’edizione numero 7 del reality condotto da Alfonso Signorini sta per iniziare anche se ancora c’è il massimo riserbo su coloro che saranno i nuovi protagonisti.