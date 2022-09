Ballando nella bufera per le scelte di Milly, lei replica e mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle sta per tornare e solo nelle scorse ore è stato ufficializzato il cast. Sono sorte delle polemiche intorno ad alcuni personaggi, ma Milly ha replicato e spiegato le sue ragioni.

Tra poche settimane prenderà il via il noto programma di Rai 1, Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Ebbene, proprio nelle scorse ore la conduttrice ha annunciato il cast che prenderà parte a questa edizione del programma ed i nomi sono sostanzialmente gli stessi che erano stati annunciati nelle scorse settimane. Alcuni di questi personaggi hanno scatenato delle polemiche non indifferenti. Ma chi saranno i protagonisti di questa edizione del programma? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ufficializza il cast

Tra poche settimane prenderà il via la nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Proprio quest’ultima nelle scorse ore ha annunciato i nomi di coloro che saranno i protagonisti di questa edizione di Ballando e alcuni nomi hanno dato origine a delle polemiche. Uno tra questi quello di Enrico Montesano, il quale negli ultimi anni è stato sotto i riflettori per essere un convinto “no-vax”. Questo il motivo della polemica sorta intorno alla persona del noto attore. Milly Carlucci però, nel corso di un’intervista rilasciata a Dipiù ha spiegato per quale motivo ha voluto nel cast Montesano.

Le parole della conduttrice sulla polemica sorta intorno a Enrico Montesano

“Io mi occupo di fare spettacolo ed il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una sua grande ammiratrice, per me è una pietra miliare della cultura italiana. E lo ringrazio infinitamente di aver accettato di salire sul nostro palcoscenico”. Queste le parole di Milly che ha così risposto alle polemiche.

Gli altri personaggi del cast, polemica su Lorenzo Biagiarelli

Nel cast vedremo anche tanti altri personaggi come Paola Barale, Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Lorenzo Biagiarelli, quest’ultimo conosciuto per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma in questione. Anche questo nome ha fatto scoppiare la polemica, ma Milly ha dichiarato “Sarà molto critica nei suoi confronti”. “Gli ho fatto la proposta naturalmente interpellando anche lei che non ha espresso alcuna perplessità, anzi. Sarà obbiettiva ma mi aspetto scintille con gli altri giurati.” Altra polemica sorta su Alex Di Giorgio, un nuotatore pluripremiato il quale ha fatto sapere di aver avuto tante difficoltà nel fare coming out.