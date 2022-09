Beatrice Valli sul red carpet a Venezia umiliata: “Ma che centra lei?”

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Valli sfila sul red carpet al Festival del cinema di Venezia insieme al marito Marco Fantini. Piovono critiche, ma anche tanti complimenti.

Beatrice Valli è stata ancora una volta la protagonista del Festival del cinema di Venezia, insieme al marito Marco Fantini. L’influencer ancora prima di partire ha diffuso sul suo profilo Instagram dei video nei quali ha affidato il suo sfogo contro chi ogni anno le riserva delle critiche proprio per la partecipazione all’evento, uno dei più importanti del nostro paese e non solo. L’influencer ha comunque sfilato sul red carpet a Venezia e tanti sono stati i complimenti ricevuti, ma non sono mancate le polemiche.

Beatrice Valli e Marco Fantini al Festival del cinema di Venezia

Beatrice Valli è stata la protagonista del red carpet del Festival del cinema di Venezia. Così come accaduto già negli anni passati, marito e moglie hanno preso parte all’evento sfilando sul famoso e tanto ambito red carpet. Inevitabilmente, nonostante Beatrice avesse già parlato ai suoi haters prima di partire, sono arrivate le critiche. Diversi i messaggi arrivati sotto al post come “Ma che ci fanno questi personaggi in laguna se nulla hanno a che fare con la settima arte?”. La risposta è la seguente, ovvero che alla manifestazione oltre ad attori e registi partecipano altri personaggi e personalità di spicco del mondo della moda e del web, gli influencer appunto, perché testimonial di alcuni brand.

Abito nero, elegantissimo e insolito per l’ex corteggiatrice

Beatrice Valli per l’occasione ad esempio ha indossato un bellissimo abito firmato Pinko. Marco invece ha indossato uno smoking classico, con tanto di camicia bianca e pantaloni e giacca neri. L’abito di Beatrice era di colore nero, un colore per lei insolito visto che non lo preferisce.

Tanti complimenti ma anche critiche per la moglie di Marco Fantini

“Il nero non è un mio colore, ma in questo caso mi sono ricreduta”, ha detto Beatrice parlando con un utente su Instagram. L’abito era lungo, molto aderente e ricco di paillettes, allacciato al collo con una sensualissima scollatura su tutta la schiena. A non passare inosservata, una coda molto lunga con alcuni dettagli effetto volant. Insomma, un abito davvero molto elegante per la Valli che ha ricevuto tantissimi complimenti. Non sono mancate anche le critiche, come “In che film recitate? Le comiche?”, questi alcuni dei commenti arrivati sotto alla foto pubblicata dalla Valli che ha replicato scrivendo “Si, almeno facciamo ridere un pò, dai”.