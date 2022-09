Beatrice Valli risponde a tono agli haters: “Non vi permettete”

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Valli replica agli haters che criticano la partecipazione degli influencer al Festival del cinema di Venezia. Lo sfogo dell’ex corteggiatrice.

E’ ufficialmente partito il Festival del Cinema a Venezia e come ben sappiamo, negli ultimi anni, gli influencer sfilano sul red carpet mostrando look e outfit davvero molto particolari ed eleganti. Come sempre, anche quest’anno è sorta la polemica per la partecipazione di questi personaggi alla manifestazione. Sono in tanti a chiedersi il perché gli influencer prendono parte al Festival del Cinema non avendo sostanzialmente niente a che fare con questo mondo. Diciamola tutta, le figure degli influencer seppur con milioni di follower sui social sono sempre sotto l’occhio del ciclone perché accusati di essere diventati famosi “senza sapere fare nulla”.

Beatrice Valli e Marco Fantini al Festival del Cinema di Venezia

Di critiche ne sa qualcosa proprio lei, Beatrice Valli, l‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi moglie di Marco Fantini, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi. I due hanno già sfilato sul red carpet di Venezia e sui social sono già arrivate le prime critiche. Beatrice ha pubblicato su Instagram il video della sfilata sul red carpet, prima da sola e poi insieme a Marco. Prima di partire, però Beatrice ha voluto pubblicare dei video dove sostanzialmente parla ai suoi haters nella speranza che questi non la criticassero come ogni anno.

Lo sfogo dell’influencer

“Allora domani si parte per Venezia. Partiremo prestissimo per poi tornare il giorno dopo sempre molto presto perchè Alessandro inizierà a giocare a calcio e avrà due partite, sia sabato che domenica. In tutto questo volevo fare una piccola premessa. So già che domani inizieranno a scrivermi le solite persone che ormai conosco e mi scrivono, mi insultano. Persone che non hanno una vita felice quindi purtroppo devono criticare. “Ma che cavolo ci fai tu a Venezia”, “Ma qual è il tuo ruolo”, quindi spero dopo questa premessa di non leggere i soliti messaggi sempre carini e simpatici dove la gente appunto dice “qual è il tuo ruolo li”, “perchè ci vai”, “perchè invitano questa gente“. Questo lo sfogo di Beatrice che ormai è da diversi anni che partecipa al Festival del Cinema di Venezia.

Le parole di Beatrice

“Che poi questa gente… a volte non dovreste nemmeno permettervi di dire e usare certe parole e certi termini. Ognuno di noi ha un nome e va rispettato, come noi rispettiamo voi. Sfido qualsiasi persona se un domani dovesse essere invitata al Festival del Cinema, un evento così importante a dire di no“, ha aggiunto la moglie di Marco Fantini, stanca delle continue critiche. “Per me è un momento anche lavorativo. Per me si tratta di lavoro. Che poi io non faccia l’attrice questo è chiaro e lo sanno tutti. Però come sapete negli ultimi il mondo è anche cambiato. Non ci vanno solo le attrici, gli attori o i registi. Speriamo che dopo questa premessa che io ho fatto domani non troverò sotto ai miei post o ai miei video offese di questo genere”.