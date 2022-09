Natalia Estrada compie 50 anni e rivela: “Potrei accettare offerte dalla tv solo se interessanti”

0 SHARES Condividi Tweet

Natalia Estrada da circa 20 anni è lontana dal mondo della tv e dello spettacolo. Adesso, in occasione del suo 50esimo compleanno ha rilasciato un’interessante intervista.

Natalia Estrada la nota showgirl compie 50 anni. In occasione di questi festeggiamenti ha rilasciato una intervista molto interessante parlando di quella che è stata la sua vita fino ad oggi e della sua carriera iniziata tanti anni fa. E’ stata infatti una delle più importanti showgirl e attrici degli anni 90 e 2000. Poi ad un certo punto è completamente sparita dalla televisione. Ma che fine ha fatto oggi Natalia Estrada?

Natalia Estrada compie 50 anni

Sostanzialmente l’ex moglie di Giorgio Mastrota da circa 20 anni è lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo aver intrecciato una relazione con il suo attuale compagno Andrea ‘Drew’ Mischianti. Natalia si è dedicata ai cavalli, una grande passione che i due hanno in comune e che ha trasmesso anche alla figlia. Adesso in occasione dei suoi 50 anni Natalia ha rilasciato un’intervista a la Gazzetta dello Sport parlando proprio di quella che è stata la sua carriera nel mondo della TV e dello spettacolo.

La showgirl parla del suo passato in tv

«La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me, anche in un eventuale contenuto legato ai cavalli. Recentemente ho ricevuto proposte piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta…».

Che fine ha fatto?

Natalia è stata raggiunta dal giornale sportivo presso la sua abitazione negli USA esattamente in Colorado, anche se in genere vive in Piemonte. Nel corso di questa intervista la showgirl ha parlato quindi di alcuni momenti salienti della sua carriera raccontando anche di essersi avvicinata ai cavalli per gioco circa 20 anni fa e che da quel momento però non ha smesso di vivere con loro, diventando una passione, ma anche il suo lavoro. Ha fondato così la Ranch Academy insieme al suo compagno, dove forma tecnicamente Cavalieri e Doma e addestra cavalli e puledri.

Bellissima e in forma, Natalia svela il suo segreto

Ad oggi si divide tra l’America e l’Italia ed è molto felice oltre che sempre bellissima. Alla soglia dei 50 anni si è mostrata infatti in perfetta forma fisica e anche in questo caso Natalia ha voluto svelare il segreto. «Sì, confermo. Seguo una dieta ricca di proteine. Pochi carboidrati e pochi zuccheri e presto molta attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo che metto in tavola».