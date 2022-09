Antonella Clerici smentisce le nozze: “Non amo i festeggiamenti”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici ha smentito le nozze con Vittorio Garrone, il suo compagno dal 2016. Nessun matrimonio in programma.

La nota conduttrice Antonella Clerici in questi giorni ha fatto tanto parlare di se per aver “cancellato” il suo matrimonio. Nell’ultimo periodo si era tanto parlato di possibili nozze per la nota conduttrice ed il suo compagno Vittorio Garrone. Dopo tante indiscrezioni però adesso è arrivata la smentita da parte della stessa Antonella la quale ha rilasciato una recente intervista. Ma cosa ha riferito?

Antonella Clerici smentisce le nozze con il compagno Vittorio Garrone

Ebbene si, Antonella Clerici in questi ultimi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante al settimanale Gente parlando anche del possibile matrimonio con il compagno Vittorio Garrone. In realtà nell’ultimo periodo si era diffusa questa notizia secondo la quale la conduttrice a breve sarebbe convolata a nozze, anche se non c’è mai stata alcuna ufficializzazione da parte della stessa. Alcune fonti avevano svelato al settimanale Di più che in realtà Vittorio avesse fatto la proposta di matrimonio alla Clerici e che il matrimonio si sarebbe celebrato il prossimo anno, esattamente nel 2023.

La conduttrice, nessun matrimonio in programma

Secondo queste indiscrezioni, quindi il matrimonio sarebbe in programma e dunque la conduttrice sarebbe in pieni preparativi. In realtà però le cose non stanno affatto così e Antonella Clerici ha voluto smentire categoricamente questa notizia nel corso dell’intervista rilasciata in questi giorni. Antonella Clerici ha fatto sapere che non c’è alcun matrimonio in programma, almeno per il momento. “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.

La vita privata di Antonella

Tra l’altro la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è stata in passato già sposata per ben due volte. Nel 1989 ha sposato il giocatore di basket Pino Motta, nozze finite soltanto dopo due anni per via di alcune incomprensioni. Poi nel 2000 la conduttrice si è risposata questa volta con il noto produttore musicale Sergio Cossa e anche in questo caso il matrimonio è naufragato soltanto dopo 3 anni. Dal 2016 adesso è legata a Vittorio Garrone ed i due sembrano essere molto felici.