Alberto Matano senza freni sui suoi ospiti a La vita in diretta: “C’è sempre qualcuno che ha da ridire”

Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta svela qualche retroscena sulla nuova stagione del programma e da anche qualche anticipazione.

Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta che è stato confermato ancora per un altro anno al timone della trasmissione di Rai 1. Per il quarto anno consecutivo, Alberto quindi per un’intera stagione sarà il conduttore del programma, uno tra i più amati di Rai 1. Dopo un’estate particolarmente intensa adesso è arrivato il momento di tornare al lavoro e la prima puntata inizierà proprio il prossimo lunedì 5 settembre. Nei giorni scorsi ad annunciare qualche novità ed a svelare qualche retroscena è stato proprio lui, Alberto. Ma cosa ha riferito?

Alberto Matano scalda i motori de La vita in diretta con inizio lunedì 5 settembre

Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta per il quarto anno consecutivo. Il programma andrà in onda il prossimo 5 settembre e proprio nel corso di un’intervista che Alberto ha rilasciato al settimanale Chi, ha dato qualche anticipazione su questa stagione che sta per iniziare. Ma cosa ha dichiarato?

Anticipazioni di Alberto su questa nuova stagione del programma

“Non ci sono rivalità sui nostri tavoli, ma so che quando cambiamo postazione ad alcune ospiti fisse, per far spazio magari a qualche altro ospite che viene a trovarci c’è qualcuna che storce un po’ il naso. Chissà, magari è per un discorsi di luci”. Questo quanto dichiarato dal conduttore, nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Le parole di Matano anche sul suo futuro

Qualche anticipazione in più da parte di Alberto che ha anche parlato di graditi ritorni. “Continuerà il racconto della realtà, dei fatti di cronaca, la grande attualità e si rinnoverà in qualche modo il nostro tavolo finale. Ci saranno graditi ritorni ma anche delle new entry, insomma, non mancheranno le sorprese”. Questo ancora quanto dichiarato dal conduttore che ha generato così qualche curiosità tra i telespettatori. Pare che Alberto, sempre nel corso della stessa intervista abbia parlato del suo futuro professionale e delle opportunità che potrebbe avere in futuro. “Se dovesse arrivare una nuova sfida la accoglierà con entusiasmo e con il classico senso del dovere”. Queste ancora le parole di Matano.