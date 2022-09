Alessandro Cecchi Paone diretto su Gerry Scotti: “Lui un programma di divulgazione scientifica? C’è un problema …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti da anni avrebbe manifestato la volontà di voler dire addio ai quiz e passare ad un altro genere. Adesso a dire la sua è stato un noto collega, Alessandro Cecchi Paone.

Gerry Scotti è un noto conduttore televisivo, uno tra i più amati della televisione italiana. Nonostante si dice da un pò di tempo che sia pronto ad andare in pensione, Gerry continua ad essere al timone dei programmi che da anni porta avanti come Caduta libera e Tu si que vales. Nei giorni scorsi il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante, svelando il suo desiderio di voler cambiare genere e la volontà di occuparsi di divulgazione.

In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Gerry Scotti un lettore di Nuovo tv, Francesco da Catania, ha voluto scrivere una lettera ad Alessandro Cecchi Paone che cura una rubrica su Nuovo tv, La posta di Alessandro Cecchi Paone. “Scotti si è detto stanco dei quiz, affermando di voler fare un programma di divulgazione scientifica… spero che quel giorno non arrivi mai. Non lo vedo nel ruolo dell’Alberto Angela della situazione”. Questo quanto scritto dal lettore che non sarebbe proprio d’accorso con il conduttore.

A quel punto, non è potuto non intervenire Alessandro, il quale ha risposto al lettore di Nuovo tv dicendo “Sono anni che Gerry propone questo cambio di rotta”. Il noto Cecchi Paone parlando con il suo lettore gli avrebbe anche spiegato che in qualche modo il quiz è anch’esso una forma di divulgazione, seppur semplice e anche molto popolare.

“Il problema, per chi non è specializzato, è scendere in profondità”, avrebbe aggiunto il giornalista. Tuttavia, il lettore non sembra essere proprio convinto, tanto da aggiungere altro. “Spero non lo faccia sul serio, ha già provato l’attore Cesare Bocci a condurre un programma di divulgazione scientifica e le cose non sono andate proprio bene”. Non sappiamo se effettivamente Gerry cambierà rotta o se continuerà con i quiz e soliti programmi. Al momento è certo che tornerà con Tu si que vales e che è già in onda da diverse settimane con Caduta libera.