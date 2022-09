Federica Pellegrini, Enzo Miccio rompe il silenzio sul fiore tra i capelli: “C’è chi non può permetterselo”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini è convolata a nozze con Matteo Giunta e adesso a parlare è stato Enzo Miccio. Il wedding planner ha svelato alcuni retroscena e ha risposto alle critiche.

Lo scorso 27 agosto Federica Pellegrini, ovvero la nota nuotatrice è convolata a nozze con il suo allenatore Matteo Giunta. Questo matrimonio sembrava non arrivasse mai perché in realtà era già da un po’ di tempo che si parlava di queste nozze che sono state anche rimandate per via del covid-19. Ad ogni modo, è stata una cerimonia davvero strepitosa e non sono mancati i momenti di grande emozione per Federica, per la sua famiglia ed anche per tutti i suoi fan.

Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta

Già nelle scorse settimane era stata la stessa Federica a svelare qualcosa sulle nozze, dicendo che la cerimonia si sarebbe svolta a Venezia e queste anticipazioni pare avessero fatto storcere il naso ad Enzo Miccio, il wedding planner che come tutti sappiamo, è il più importante e più famoso in Italia e non solo che ha seguito e curato le nozze di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta.

Enzo Miccio rompe il silenzio e svela alcuni dettagli sull’abito e acconciatura della Divina

A rompere il silenzio dopo qualche giorno dalla celebrazione delle nozze è stato proprio lui Enzo Miccio il quale ha svelato alcuni retroscena. Riguardo l’abito bianco che Federica ha indossato per il grande giorno, firmato Nicole, Enzo ha raccontato che in realtà la nuotatrice fin da subito aveva le idee abbastanza chiare su cosa volesse. La stilista le ha proposto un tessuto ed immediatamente Federica se ne è innamorata. Il suo abito è risultato piuttosto semplice ma elegante e alcuni dettagli lo hanno reso unico e moderno. Sicuramente uno degli elementi che non è passato inosservato è stato proprio il velo con tanti fiori in 3D ricamati a mano proprio per Federica. Quello che non è passato inosservato ancora è stato il fiore di grandi dimensioni che Federica ha portato tra i capelli.

Il wedding planner risponde alle critiche

Alcuni non hanno gradito la scelta di questo fiore dalle grandi dimensioni ma Enzo Miccio ha spiegato il motivo di questa scelta. “…Quel fiore non sarebbe stato bene a tutte. Probabilmente chi ha detto che è brutto, l’ha detto perché non può permetterselo“. Queste le parole di Enzo Miccio che è stato parecchio duro nei confronti di tutti coloro che hanno accusato e criticato Federica sui social network. Del resto, conosciamo bene Enzo e sappiamo che è sempre molto sincero e schietto e soprattutto non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato ancora una volta.