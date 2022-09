Ilary Blasi, grosso cambiamento dopo la separazione da Francesco Totti, cosa ha fatto

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi cambia look dopo essersi separata da Francesco Totti. Nelle scorse ore ha postato delle Instagram Stories direttamente dal salone di bellezza. Ha optato per un taglio extra long.

Ilary Blasi è la regina del gossip italiano di questa estate 2022 e su questo non c’è proprio alcun dubbio ormai. La conduttrice ha trascorso la sua prima estate da single dopo circa 20 anni di matrimonio con Francesco Totti ed ha fatto praticamente di tutto. Ha viaggiato in lungo e largo ed è stata molto attiva sui social, nonostante non lo sia mai stata. Ebbene, adesso dopo un’estate molto intensa Ilary è tornata alla base ed è anche tornata ad allenarsi, condividendo anche questi momenti con i suoi follower. La conduttrice però, ha deciso anche di cambiare look.

Ilary Blasi dopo un’estate pazza torna nella Capitale e pensa a rinnovarsi

Ilary Blasi ha trascorso una grande estate, fatta di viaggi, partenze, serate in compagnia di amici ed anche della sua famiglia. Dopo un soggiorno in Tanzania, alcuni giorni a Sabaudia, poi un breve viaggetto a Cortina e in Croazia, adesso Ilary è tornata a casa. L’ex moglie di Francesco Totti però, non appena tornata a Roma ha voluto subito apportare dei cambiamenti ed ha cominciato proprio dalla sua capigliatura. Ha infatti postato nelle scorse ore delle Instagram stories, registrate direttamente in compagnia della sua parrucchiera che stava per tagliarle i capelli.

Cambio look per la conduttrice, nuovo taglio “extra long”

Ilary ha sfoggiato una capigliatura davvero strepitosa e questo nuovo look non può che esprimere la sua voglia di cambiare, ricominciare e voltare pagina. “Extra long”, ha scritto Ilary nella storia dove la si vede in splendida forma con questo nuovo look ed in abbigliamento sportivo intenta ad allenarsi. In questi mesi estivi Ilary è stata molto seguita sui social, anche perché vuoi o non vuoi la notizia della separazione ha davvero lasciato tutti di stucco e questa vicenda ha appassionato molti italiani.

A che punto è la separazione tra Ilary e Francesco?

Intanto sulla separazione tra Ilary e Francesco non sembra ci siano novità importanti. Da alcune indiscrezioni i due non riuscirebbero a trovare degli accordi. Sembra che Ilary stia pensando di trasferirsi a Milano, molto probabilmente per impegni lavorativi e portare con se la figlia Isabel. Totti non sarebbe però d’accordo e per questo avrebbe ingaggiato un noto legale, ovvero la “regina dei matrimonialisti”, Annamaria Bernardini De Pace. Come finirà tra i due?