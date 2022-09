Amadeus compie 60 anni e senza freni dice così sulla moglie: “Con lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus oggi compie 60 anni e in occasione di questo traguardo ha rilasciato un’intervista parlando della moglie e del loro bellissimo rapporto.

Amadeus è un noto conduttore televisivo, il quale si appresta a vivere per il quarto anno consecutivo una grande avventura sul palco dell’Ariston come direttore artistico del Festival di Sanremo. Nella giornata di oggi domenica 4 settembre il conduttore compie 60 anni ed in occasione di questo importante traguardo, ha rilasciato in questi giorni una intervista al settimanale nuovo TV. Nel corso di questa chiacchierata ha parlato di tanti argomenti ma soprattutto ha voluto parlare del rapporto con la moglie Giovanna Civitillo. Non sono mancate le dichiarazioni d’amore nei confronti della donna.

Amadeus compie 60 anni oggi domenica 4 settembre

Amadeus oggi domenica 4 settembre compie 60 anni ed in occasione di questo traguardo molto importante ha rilasciato una interessante intervista al settimanale nuovo TV, uscito lo scorso martedì in tutte le edicole. Tra i tanti argomenti il conduttore ha puntato l’attenzione sull’amore e nello specifico sul rapporto con la moglie Giovanna Civitillo riservandole delle parole davvero molto dolci e importanti. “Con lei ho trascorso il periodo migliore della mia vita”, queste le parole di Ama.

Il conduttore ricorda come è nato l’amore con Giovanna Civitillo

I due ormai stanno insieme da tanti anni ed il loro primo incontro è avvenuto negli studi televisivi de L’eredità quando Amadeus era il conduttore mentre Giovanna era una delle ereditiere e nello specifico conosciuta per la scossa. “Mi ha colpito subito per il suo stile e il suo aspetto elegante”, ha aggiunto il conduttore svelando cosa lo ha colpito e lo ha fatto innamorare di lei. Continuando con l’intervista Amadeus ha svelato qualche retroscena relativo al periodo in cui si sono conosciuti e si è lasciato andare ad una confessione. “Inizialmente Giovanna proprio non mi filava, temevo il due di picche perciò ho aspettato un po’ prima di decidermi a scriverle”. Effettivamente tra di loro è nato un grande amore culminato poi con la nascita del figlio di José Alberto che ha una sorella maggiore, la figlia di Amadeus nata dal suo primo matrimonio.

Quarto Festival di Sanremo per Ama, Giovanna sempre al suo fianco

Inevitabilmente nel corso dell’intervista si è parlato anche del Festival di Sanremo che Amadeus condurrà per il quarto anno consecutivo. Ancora una volta Giovanna sarà in prima fila a sostenere il marito. “Ama mi vuole come portafortuna in ogni puntata, è un nostro rito” , queste le parole di Giova