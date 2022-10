Grande fratello vip, Cristina Quaranta, altro scivolone su Marco Bellavia ” Lo avrei affogato”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di Marco Bellavia e dopo la puntata del 3 ottobre, Cristina Quaranta si è lasciata andare ad una frase davvero infelice.

Dopo quanto accaduto nel corso della scorsa puntata del Grande fratello vip, in riferimento al caso Marco Bellavia, un’altra concorrente è stata protagonista di uno scivolone. Stiamo parlando di Cristina Quaranta, che dopo la puntata si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto scioccanti. Ad un certo punto, avrebbe fatto uno scivolone, che non è di certo passato inosservato. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, Cristina Quaranta torna a parlare di Marco Bellavia

Nel corso della scorsa puntata del Grande fratello vip, è accaduto praticamente di tutto. Sappiamo che è stata squalificata Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash. Entrambi pare che abbiano avuto un comportamento piuttosto irrispettoso nei confronti di Marco Bellavia e per questo sono stati criticati sui social. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in seguito alla puntata andata in onda lunedì, sembra proprio che Cristina Quaranta si sia lasciata andare ad alcune dichiarazioni e riferendosi proprio al mental coach avrebbe fatto uno scivolone.

Lo scivolone di Cristina dopo la puntata del 3 ottobre

Nello specifico, la showgirl ha dichiarato che se fosse stato un altro sicuramente lo avrebbe affogato “perchè tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso”. L’ex velina Cristina Quaranta è tornata dunque sull’argomento dopo la puntata e lo ha fatto attaccando ancora una volta Marco Bellavia per il comportamento tenuto all’interno della casa. Ha raccontato nello specifico un episodio in cui lei si trovava in piscina e lui si sarebbe attaccato ai suoi capelli, dicendo se questo non fosse un atto di aggressività. Cristina ha aggiunto che Marco si sarebbe poi scusato, dicendo di essersi fatto prendere dall’euforia.

Cristina Quaranta, le sue parole non piacciono al popolo del web

La showgirl poi avrebbe anche aggiunto di aver capito che sicuramente qualcosa non andava in lui, dicendo “Non volevo sparare sulla croce rossa”. Le parole che sono state pronunciate da Cristina Quaranta non sono comunque piaciute al popolo del web. Queste parole di Cristina Quaranta non sono affatto piaciute e sono stati in molti a criticarla. Una delle critiche è arrivata dalla fanpage dedicata a Soleil Sorge, dove si legge come sia del tutto incredibile che dopo una puntata come quella del 3 ottobre, Cristina continui ad utilizzare questo tipo di linguaggio nei confronti di Marco.