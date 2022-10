Selvaggia Lucarelli ridicolizza Aurora Ramazzotti: “Ricordatevelo”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Aurora Ramazzotti dopo il gender reveal organizzato da lei.

Selvaggia Lucarelli come sappiamo, è stata da sempre molto critica e spesso e volentieri finisce al centro della bufera per il suo essere così schietta e sincera. In questi giorni, il giudice di Ballando con le stelle pare che abbia dato il suo giudizio su Aurora Ramazzotti che nelle scorse ore ha comunicato attraverso i social di aspettare un maschietto. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker recentemente ha confermato quindi di essere incinta e poi ha organizzato un gender reveal insieme al compagno Goffredo Cerza insieme a tanti amici, ma soprattutto ai loro genitori. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Selvaggia Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Aurora Ramazzotti

Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi si è scagliata contro Aurora Ramazzotti che proprio in queste ultime ore attraverso il suo profilo Social ha commentato di attendere un maschietto. Si è tenuto proprio nei giorni scorsi un gender reveal alla presenza di alcuni amici e soprattutto della loro famiglia. Così Aurora ha comunicato a tutti quanti di aspettare un maschietto e non una femminuccia. Ma cosa ha obiettato Selvaggia Lucarelli?

La giornalista sottolinea l’incoerenza della figlia di Michelle Hunziker

A quanto pare, la giornalista ha ripreso una dichiarazione di Aurora, la quale un po’ di tempo fa si era scagliata contro gli organizzatori dei gender reveal. Adesso, che invece è stata proprio lei ad organizzare, Selvaggia non ha potuto non sottolineare la sua incoerenza. “Ma vi ricordate quando dicevamo che queste cose giusto nel Sud succedevano?”, queste le parole di Selvaggia.

La gravidanza di Aurora, l’influencer aspetta un maschietto

Insomma, una vera e propria stangata nei confronti di Aurora e del suo compagno Goffredo. Ma come avrà reagito quest’ultima? Non sappiamo ancora ora cosa possa essere accaduto. Per circa un mese e mezzo si è parlato di questa ipotetica gravidanza di Aurora e la stessa non ha confermato ne tantomeno smentito, fino a pochi giorni fa. Era stato Alfonso Signorini a svelare per primo la gravidanza di Aurora.