Alfonso Signorini conferma: “Aurora Ramazzotti è incinta, lei è furiosa e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti sarebbe realmente incinta e l’indiscrezione è stata nuovamente lanciata da Alfonso Signorini. Cosa ha riferito?

E’ da diversi giorni che si parla della possibile gravidanza di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi, tuttavia la giovane non ha confermato ma nemmeno smentito, così come nessuno della sua famiglia. Nei primi giorni Aurora era completamente scomparsa dai social, poi è riapparsa come se nulla fosse. A fornire altri dettagli sull’ipotetica gravidanza di Aurora è stato sempre lui Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato?

Aurora Ramazzotti è davvero incinta?

La figlia del noto cantante e della famosissima conduttrice svizzera Michelle Hunziker potrebbe essere incinta. Stando a quanto riferito da Alfonso Signorini non ci sarebbero dubbi al riguardo, eppure Aurora non ha dato nessuna conferma al riguardo, nonostante siano trascorsi molti giorni da quando è scoppiata questa bomba. In un primo momento Aurora è scomparsa dai social, poi è riapparsa mostrandosi nella sua interezza, compresa la pancia apparsa piatta come sempre. Aurora forse con queste foto ha voluto smentire l’ipotetica gravidanza.

Alfonso Signorini non ha alcun dubbio, la figlia di Eros è in dolce attesa

A tornare a parlare insistentemente di questa gravidanza però è stato Alfonso Signorini che ha confermato il fatto che Aurora sia incinta. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese”. Queste le parole dichiarate dal conduttore del Gf vip. Molto probabilmente Aurora avrebbe voluto attendere un pò prima di dare la notizia, possibilmente superare il terzo mese ma qualcuno l’avrebbe anticipata.

Aurora furiosa, manca l’ufficialità

Alfonso Signorini a tal riguardo avrebbe confermato questa ipotesi, ovvero che Aurora non avrebbe voluto dare la notizia, prima di essere “fuori pericolo”, ovvero prima dei tre mesi. Ad ogni modo, stando ancora a quanto riferito dal conduttore del Gf vip, adesso la figlia di Michelle sarebbe felicissima. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale da parte di Aurora che dovrebbe partorire il prossimo mese di gennaio.