Naike Rivelli contro i Ferragnez, la figlia di Ornella Muti al veleno: “Proteggete i loro bambini”

Il video di Chiara che parla con il figlio Leone e registrato dalle telecamere di sorveglianza hanno fatto tanto infuriare l’opinione pubblica. Dopo Selvaggia a schierarsi contro questa volta Naike Rivelli.

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti in questi ultimi giorni ha deciso di lanciare un duro attacco ai Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono ormai abituati a ricevere ogni tipo di attacco, visto che questo avviene ormai con una certa frequenza e assiduità. Nei giorni scorsi la coppia più famosa di tutti i tempi era finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli, la quale aveva nello specifico criticato Chiara per gli ultimi video apparsi sulla sua bacheca Instagram. Ma per quale motivo la Lucarelli ha attaccato Chiara? E cosa ha condiviso la figlia di Ornella Muti?

Chiara Ferragni sotto accusa per il video pubblicato dalla cameretta di Leone

Chiara Ferragni nei giorni scorsi era finita al centro delle critiche e delle polemiche per un post apparso sulla sua pagina Instagram. Nello specifico l’influencer più famosa al mondo aveva pubblicato sul suo profilo un video piuttosto personale, dove si trovava in compagnia del figlio Leone. In questo breve video, pare che Leone, a sua insaputa ripreso, dicesse a Chiara “Sei un fiore di mamma”. A non essere condivisa dalla gran parte delle persone è stata la modalità in cui Chiara ha messo in piazza queste scene piuttosto intime e riservate. Tra l’altro a scatenare ancora di più la rabbia di molti è stato il fatto che non si trattava di registrazioni fatte da un telefonino ma delle telecamere di sicurezza del loro appartamento. La Lucarelli, quindi, si sarebbe immediatamente scagliata contro Chiara.

Dopo Selvaggia Lucarelli anche Naike Rivelli si scaglia contro i Ferragnez

Le parole della nota giornalista sarebbero state condivise proprio dalla figlia di Ornella Muti. Naike nel suo post spiega innanzitutto di questo video, che è stato girato dalle telecamere di sicurezza che si trovano proprio nella cameretta di Leone. “come ha detto qualcuno, quel momento stava per diventare uno spezzone di Paranormal activity, sebbene in quella famiglia una cosa del genere sia normal activity. Perché, forse sorpresa dalla tenerezza di quelle parole dette senza che ci fosse un telefono a registrarle, la Ferragni deve aver pensato che fosse davvero un peccato aver perso quel CONTENUTO“. Queste le parole di Naike che indubbiamente ha così attaccato Chiara ed ha fatto capire di non aver condiviso questo comportamento e gesto.

Lo sfogo della figlia di Ornella Muti

“Allora che fa? Attenzione perché come per la registrazione della seduta dallo psicologo del marito qui c’è un lavoro non indifferente dietro. Va a recuperare le registrazioni, le scarica, taglia il pezzo e lo carica sui social, perché tutti sappiano cosa le ha detto il figlio nel buio della sua cameretta. Vuole l’approvazione nell’approvazione, il figlio che le dica che è una buona madre e che tutti sentano così diranno che il figlio-dice-che-è una buona madre. Il figlio che diventa strumento di meta-consenso.Queste ancora le parole di Naike che mette in discussione questo tipo di rapporto tra madre e figlio. Poi, dopo questo sfogo in una Storia ha scritto “Fate qualcosa per proteggere i bambini in rete. Devono avere la loro privacy”.