Elisabetta Gregoraci a Venezia, offesa pesantemente per il suo look: “Ha messo in mostra le tue protesi”

0 SHARES Condividi Tweet

Il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci in occasione del suo arrivo a Venezia ha fatto particolarmente discutere. Molti sono stati coloro che non hanno perso l’occasione per rivolgere delle pesanti offese alla showgirl sui social.

Sono davvero molti i personaggi dello spettacolo e i volti noti della televisione che negli ultimi giorni si sono recati a Venezia in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Tra questi anche la bellissima Elisabetta Gregoraci arrivata nella giornata di mercoledì 7 settembre al Lido di Venezia sfoggiando un look mozzafiato. Ma, cosa ha scelto di indossare la celebre showgirl?

Elisabetta Gregoraci bellissima al Lido di Venezia

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate della televisione. Una donna che è riuscita ad entrare nel cuore di migliaia di persone non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la simpatia e spontaneità che caratterizzano il suo carattere. L’ex moglie di Flavio Briatore appare sempre in gran forma, ed anche durante l’attuale Mostra del Cinema di Venezia non ha perso l’occasione per mettere ancora una volta in mostra la sua bellezza.

Il look sfoggiato dall’ex moglie di Briatore a Venezia

Ma esattamente, cosa Elisabetta Gregoraci ha scelto di indossare in occasione del suo arrivo a Venezia? La nota showgirl ha sfoggiato un bellissimo e particolare completo che porta la firma dello stilista Alessandro Scervino. Nello specifico la conduttrice ed ex concorrente del GF Vip ha indossato un completo composto da giacca e pantalone nero tutto in pizzo. E sotto la giacca? Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un bellissimo reggiseno in pizzo attraverso il quale è riuscita a mettere bene in mostra le sue bellissime forme.

Il commento dei followers su Instagram

Il completo indossato da Elisabetta Gregoraci in occasione del suo arrivo a Venezia è piaciuto a molti suoi followers, che non hanno perso l’occasione per rivolgerle molti complimenti sui social. Ma allo stesso tempo ha anche portato la showgirl al centro di numerose critiche e polemiche. Nello specifico sono stati molti a definire tale look un po’ troppo ‘provocante’. Molti sono stati i commenti negativi scritti dai followers sotto al post condiviso dalla pagina Instagram Whoopsee. E di preciso vi è stato chi ha accusato la showgirl di aver indossato tale completo per mettere in mostra “le sue belle protesi” mentre invece altri hanno definito tale look addirittura “volgare“. Diversi invece i commenti scritti dai fan della Gregoraci nel suo profilo Instagram i quali non hanno perso l’occasione per complimentarsi con la showgirl. Diverso il look sfoggiato dall’ex concorrente del GF Vip in occasione della premier del film The Son. In questo caso l’ex moglie di Briatore ha sfilato sul red carpet indossando un abito da sera caratterizzato da un particolare taglio a metà.