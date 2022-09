Totti torna in tv e Simona Ventura gli fa una domanda scomoda, momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti è tornato in tv dopo tanto silenzio e lo ha fatto in occasione de La partita del cuore. Ha risposto alle domande di Simona Ventura.

Dopo la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary è completamente calato il silenzio su questa coppia. Ilary è stata molto attiva sui social e tante sono state le partenze e le giornate trascorse in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Francesco invece è sempre rimasto a Roma, al massimo ha trascorso qualche giorno a Sabaudia. Ad ogni modo, proprio nelle scorse ore dopo mesi di silenzio Francesco è tornato in tv e lo ha fatto in occasione de La partita del cuore, che quest’anno è stata condotta da Simona Ventura. Interpellato proprio dalla conduttrice, Francesco ha risposto alle sue domande.

Francesco Totti torna in tv in occasione de La partita del cuore

In occasione de La partita del Cuore, Francesco è tornato in tv lo ha fatto su Rai 2. L’evento è stato condotto quest’anno da Simona Ventura, la quale ha fatto delle domande all’ex calciatore. Simona ha chiesto a Francesco dove abbia trascorso questa estate e lui si è limitato a rispondere che è stato tutta l’estate a Sabaudia. “Senti un pò Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”. Alla domanda, che forse non è affatto piaciuta all’ex capitano della Roma, quest’ultimo ha risposto dicendo “Sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre a dire la verità”.

Simona gli chiede dove è stato questa estate, lui risponde “A casa mia”

Francesco ha assolutamente evitato di parlare dell’ex moglie e della loro situazione. Simona però su Twitter nelle scorse ore ha condiviso un’intervista che Francesco ha rilasciato tempo fa, proprio ai tempi di Quelli che il calcio. Tuttavia, proprio Simona lo scorso inverno, quando si erano diffuse delle voci sull’ipotetica crisi tra Francesco e Ilary, era intervenuta e le sue parole non erano state gradite dalla coppia, soprattutto dalla Blasi. La stessa cosa è accaduto nelle scorse settimane, dopo la diffusione della notizia sulla separazione.

Le parole di Simona sulla separazione tra Francesco e Ilary

“Che dire di Ilary, vorrei abbracciarla e dirle che io la posso capire. Perché diciamola tutta, la separazione è quasi come un lutto e poi se pubblica è pure peggio. Quando una coppia scoppia ti manca il terreno sotto ai piedi. Loro sono genitori fantastici e sono certa che troveranno la maniera di andare d’accordo e sistemare tutto per i loro bambini. Spesso il lavoro divide. Quando sei al top della carriera sei sempre sotto pressione ed è complicato ritrovarsi”. Queste le parole di Simona Ventura espresse sulla coppia, nel corso di un’intervista rilasciata a Chi aggiungendo anche che Francesco con lei è stato gentilissimo.