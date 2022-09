Enrico Mentana fa un’incredibile gaffe sulla Regina Elisabetta, scoppia la bufera

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Mentana, uno dei più noti giornalisti è finito al centro delle critiche. Dapprima ha condiviso una fake news sulla morte della Regina prima che questa fosse realmente avvenuta, poi cancella il post.

Il mondo intero è sconvolto dalla notizia della morte della Regina Elisabetta, la sovrana che è venuta a mancare proprio nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 settembre 2022. La Regina è morta all’età di 96 anni, dopo che negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano precipitate. Proprio nella giornata di ieri improvvisamente sono arrivate diverse notizie circa le gravi condizioni di salute della Sovrana, che hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Come spesso accade in questi casi, tra le tante notizie certe ed ufficiali, si sono rincorse anche diverse fake news.

Regina Elisabetta, la fake news sulla morte prima della dipartita

In situazioni piuttosto importanti e di grande rilevanza a livello mondiale, è normale che tutti vogliano far notizia e pubblicare magari qualche anticipazione o quale news inedita. Il rischio però è di andare incontro a gaffe, proprio come è accaduto nella giornata di ieri ad Enrico Mentana. Mentre il mondo intero era in apprensione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta, sul web continuavano a circolare tante notizie sulla Sovrana. Soprattutto su Twitter sono comparsi tutta una serie di account fake che facevano riferimento alla BBC.

La gaffe di Enrico Mentana

Proprio attraverso una di questa pagina è stata data la notizia della morte della Sovrana, quando in realtà questa non era ancora avvenuta. Ebbene, in molti sembra che siano rimasti vittima di questa fake news, uno tra tutti Enrico Mentana. Il noto giornalista infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram questa notizia facendo una grande gaffe. Ovviamente il suo errore è stato quello di non verificare la fonte della notizia, prima di pubblicarla e diffonderla. Un grave errore, visto che parliamo di un grande giornalista. E ‘stato proprio questo dettaglio che ha mandato su tutte le furie diversi utenti social, che hanno criticato Mentana per questa gaffe.

Mentana condivide una fake news sulla morte della Regina, poi elimina il post

Dopo il primo clamore mediatico, Mentana ha provveduto ad eliminare questo post, ma il danno era stato già fatto visto che erano stati davvero in tanti ad averlo visto. Addirittura qualcuno avrebbe fatto uno screenshot che poi è circolato in rete nel più breve tempo possibile. Il giornalista, molto probabilmente dopo aver pubblicato il suo post ha fatto qualche indagine, rendendosi conto che la notizia condivisa in realtà era una fake news. Così, resosi conto della gaffe ha provveduto ad eliminarne ogni traccia. Purtroppo capita a tutti noi, giorno dopo giorno, di imbatterci in questo tipo di notizie, le cosiddette fake news, ovviamente involontariamente.