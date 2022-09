Caterina Balivo lascia tutti senza parole: “Qualcuno si è offeso ma non voglio fare nomi”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo tra pochi giorni farà il suo debutto su La 7 con il game show ‘Lingo-Parole in gioco’. E proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha rivelato di non temere assolutamente la concorrenza.

Manca ormai sempre meno all’inizio di Lingo ovvero il celebre game show di La 7 che vedrà alla conduzione la celebre e amatissima Caterina Balivo. E proprio quest’ultima ha di recente rilasciato una lunga intervista a Oggi nel corso della quale ha parlato del suo prossimo debutto. Ma, quali sono state le sue parole?

Caterina Balivo presto in tv con ‘Lingo- Parole in gioco’

Nel tempo sono stati molti i telespettatori che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare quella che oggi viene considerata una delle più amate conduttrici televisive italiane ovvero Caterina Balivo. Dopo aver trascorso qualche anno in Rai adesso la Balivo è pronta a condurre il nuovo programma Lingo-Parole in gioco. Stiamo parlando di preciso di un game show che andrà in onda su La 7e a proposito del quale la conduttrice ha rivelato di sentirsi pronta e di non avere alcuna paura per la concorrenza. Stiamo nello specifico parlando di Marco Liorni, Flavio Insinna e Gerry Scotti che molto presto torneranno in televisione con i loro programmi di successo. Caterina Balivo a tal proposito ha voluto precisare di avere come unico punto di riferimento proprio la rete sulla quale verrà trasmesso il game show ovvero La 7. Una rete che, ha voluto precisare, è solitamente abituata a programmi di attualità e a talk politici. E quindi programmi completamente diversi da quello che invece sarà lei a condurre a partire dalla prossima settimana.

Il debutto della conduttrice su La 7

Dopo la Rai quindi Caterina Balivo si appresta a tornare in televisione facendo il suo debutto su una nuova rete ovvero La 7. Ma, come sta vivendo questo momento la conduttrice? Caterina Balivo nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi ha voluto fare una precisazione importante. E di preciso ha voluto sottolineare di non essere assolutamente in ansia o particolarmente agitata per il debutto sulla nuova rete e per la nuova esperienza televisiva che l’attende. Anzi al contrario ha voluto sottolineare che i telespettatori avranno modo di vederla per come lei è sempre stata. “Sarò sempre io, gioviale, con le mie gaffe, cercando di essere empatia con i concorrenti…”, queste le sue parole.

Caterina Balivo e le gaffe in televisione

A proposito delle gaffe che nel corso degli anni l’hanno vista protagonista in televisione ecco che la Balivo è intervenuta con molta schiettezza rispondendo ad una domanda della giornalista di Oggi. Quest’ultima infatti le ha chiesto se il fatto di commettere gaffe in qualche modo la preoccupi. Domanda alla quale la conduttrice ha risposto di no anche se, ha voluto precisare, non tutti stavano al gioco quando succedeva. Ma, a chi sono rivolte le sue parole? La conduttrice ha preferito evitare di fare alcuni nomi ma ha voluto chiarire “Posso dire che erano soprattutto attori di serie Tv…”.