Adriana Volpe, Alberto Dandolo lancia una bomba su di lei: “Cosa sta per succedere”

Adriana Volpe dopo due anni trascorsi in Mediaset è da poco tornata in Rai. Secondo il giornalista di Oggi Alberto Dandolo la conduttrice starebbe lavorando ad un progetto di cui ancora non si sa nulla.

Sono molti i telespettatori che nel corso degli ultimi anni hanno avuto modo di conoscere meglio e legarsi alla celebre conduttrice televisiva ed ex modella italiana Adriana Volpe. Quest’ultima però dopo qualche anno trascorso in Mediaset ha fatto da poco ritorno in Rai, e proprio nelle ultime ore nuove importanti indiscrezioni sulla sua carriera stanno facendo discutere. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Adriana Volpe sostituita da Orietta Berti al GF Vip

Nel corso dei mesi scorsi Adriana Volpe ha ricoperto il ruolo di opinionista al GF Vip, reality al quale in passato ha anche partecipato come concorrente. L’esperienza in questione la Volpe l’ha condivisa con la collega Sonia Bruganelli con la quale però i rapporti non sono stati mai idilliaci. Le due donne infatti in diverse occasioni sono arrivate allo scontro e proprio questo potrebbe aver spinto Alfonso Signorini a prendere una decisione importante ovvero quella di sostituire la Volpe, per la nuova edizione del GF Vip, con la celebre Orietta Berti.

Il ritorno in Rai della celebre conduttrice

Come ha reagito Adriana Volpe alla decisione di Signorini? La conduttrice ha avuto modo di fare ritorno in Rai dove alcuni giorni fa ha preso parte al celebre programma condotto da Alberto Matano ovvero La Vita in Diretta. Ma non solo, delle particolari indiscrezioni sulla carriera della Volpe e sul suo ritorno in Rai stanno circolando nel corso delle ultime ore. Nello specifico Alberto Dandolo, celebre giornalista di Oggi, si è espresso facendo delle rivelazioni importanti. Secondo Dandolo infatti la Volpe non solo sembrerebbe avere l’obiettivo di condurre un programma tutto suo ma starebbe anche lavorando in segreto ad un progetto di cui però si sa molto poco. Un progetto ” top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice“.

Le rivelazioni di Alberto Dandolo su Adriana Volpe

Sempre secondo quanto rivelato da Dandolo la celebre conduttrice nel corso della nuova stagione televisiva potrebbe essere presente come opinionista in diverse trasmissioni Rai, programmi importanti seguiti da un vasto pubblico. Il giornalista ha poi concluso il suo intervento su Adriana Volpe sottolineando un particolare aspetto. Nello specifico secondo Alberto Dandolo il tempo trascorso dalla Volpe in Mediaset, circa due anni, sembrerebbe aver contribuito a ringiovanire la sua carriera. Di preciso il giornalista di Oggi ha parlato di “una seconda giovinezza professionale…”. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Al momento la Volpe non è intervenuta per smentire o confermare tali notizie, per cui non ci rimane che attendere.