Mattino 5, Federica Panicucci senza parole dice all’ospite: “Hai lanciato una bomba”

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri il giornalista Antonio Caprarica si è reso protagonista di alcune particolari rivelazioni sulla Regina Elisabetta che hanno lasciato un po’ tutti senza parole.

Una nuova puntata di Mattino Cinque, celebre programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, è andata in onda nella mattina di ieri. Nel corso di tale appuntamento si è tanto parlato della morte della Regina Elisabetta. E proprio sulla Regina è intervenuto il giornalista Antonio Caprarica le cui parole però hanno sorpreso molte persone. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le rivelazioni di Antonio Caprarica sulla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta si è spenta all’età di 96 anni lo scorso giovedì 8 settembre 2022. Da quel momento sono state molte le trasmissioni televisive che si sono occupate dell’argomento ripercorrendo anche l’intera vita della Regina. Ed ecco che anche nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda ieri, venerdì 9 settembre, si è tanto parlato della questione. Tra i vari ospiti presenti in studio vi era anche il noto giornalista Antonio Caprarica. Quest’ultimo della Famiglia Reale Inglese conosce diverse vicende, e proprio nel corso dell’intervista rilasciata a Mattino 5 ha colto l’occasione per fare delle particolari rivelazioni che hanno lasciato un po’ tutti senza parole. Secondo Caprarica la Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono molto amati nel corso della vita trascorsa insieme nonostante i problemi di vita quotidiana e nonostante presunti tradimenti.

Le parole del celebre giornalista

Nello specifico Antonio Caprarica sembrerebbe aver rivelato di presunti tradimenti da parte della Regina. “Si mormora che ci sia stato uno o due tradimenti da parte della Regina…”, queste di preciso le parole espresse dal giornalista che hanno lasciato un po’ tutti sorpresi. La conduttrice Federica Panicucci è subito intervenuta mostrando tutta la sua incredulità, ed è stato a questo punto che il giornalista ha chiarito che a sostenere tali voci sono in particolar modo “gli storici repubblicani“. Il giornalista ha poi proseguito rivelando un altro dettaglio legato sempre alla Regina e agli storici repubblicani. Nello specifico proprio quest’ultimi sembrerebbero aver fatto notare, negli anni passati, la particolare somiglianza tra uno dei figli della Regina e del Principe Filippo ovvero il Principe Andrea e il Lord Porchester. Un uomo in passato molto vicino alla Regina Elisabetta.

La reazione della conduttrice Federica Panicucci

Come ha reagito Federica Panicucci alle parole del giornalista? La conduttrice è rimasta davvero molto sorpresa e si è rivolta al collega affermando “Hai lanciato una bomba”. La Panicucci ha poi evidenziato l’intenzione di tornare a parlare della questione nel corso dei prossimi appuntamenti con il noto programma Mediaset.