Carmen Russo rompe il silenzio sulla crisi con Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono in crisi? Adesso la ballerina rompe il silenzio e svela la verità.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono sicuramente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. In età matura sono diventati genitori della piccola Maria, la bambina che è stata tanto desiderata da tutti e due e che adesso è tutta la loro vita. In quest’ultimo periodo si è tanto parlato di loro e del fatto che potessero essere in crisi. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? A rompere il silenzio è stata proprio lei, Carmen la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante per il settimanale Nuovo. Cosa ha dichiarato?

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono in crisi? La ballerina rompe il silenzio

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi potrebbero essere in crisi. E’ questa la notizia che è trapelata proprio in questi giorni. Ma cosa c’è di vero? A rompere il silenzio è stata proprio lei, la ballerina ed ex gieffina la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. Durante questa intervista la showgirl ha fatto delle rivelazioni molto interessanti, parlando del suo lavoro, della figlia ed inevitabilmente del marito. Ad un certo punto il giornalista avrebbe chiesto “Ultimamente si vocifera che ci sia maretta tra di voi…”.

Le parole di Carmen

Carmen però ci ha tenuto a smentire immediatamente questa notizia. “Posso solo smentire! a ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico…”. Queste le parole di Carmen la quale ci ha tenuto a precisare che il rapporto con il marito è sempre uguale, anzi sempre meglio e che l’amore per Enzo Paolo cresce anno dopo anno. “Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci…”. Carmen ha sottolineato come in tutti questi anni tra di loro non è mai mancata la passione, il divertimento e gli interessi comuni.

Enzo Paolo Turchi al Gf vip? La reazione della moglie

Il giornalista ad un certo punto avrebbe chiesto a Carmen come reagirebbe nel caso in cui il marito dovesse prendere parte ad un reality ed esattamente al Gf vip. Carmen non avrebbe alcun problema se dovesse essere e sarebbe tanto felice per lui. Poi ci ha tenuto a sottolineare il fatto che il marito è un uomo allegro, socievole e che all’interno della casa potrebbe dare veramente tanto.