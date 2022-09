Federica Pellegrini lascia tuti senza parole: “Mi invento le liti con Matteo”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini dopo il matrimonio rilascia un’intervista e parla del suo rapporto con il marito Matteo Giunta e svela importanti retroscena.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a nozze da pochi giorni e per la prima volta, dopo il matrimonio, la Divina così come è soprannominata ha parlato ed ha svelato alcuni retroscena riguardo il loro rapporto di coppia. Ebbene si, Federica in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante ed ha colto l’occasione per parlare per la prima volta di come la sua vita ed inevitabilmente anche quella del marito, sia cambiata. Ma cosa ha svelato nello specifico?

Federica Pellegrini, la prima intervista dopo il matrimonio con Matteo Giunta

Federica Pellegrini in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante per Il Corriere parlando del suo rapporto con il marito Matteo Giunta. Inevitabilmente, la Divina non ha potuto non parlare delle nozze che si sono celebrate esattamente lo scorso 27 agosto a Venezia, presso la Chiesa di San Zaccaria. Parlando di Matteo lo ha definito il suo opposto, con il quale “è impossibile litigare”. Sostanzialmente i due vanno molto d’accordo ed a tal riguardo Federica ha dichiarato che ogni tanto cerca il pretesto per poter litigare.

La Divina parla del rapporto con il marito e svela un retroscena

“Ogni tanto, io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per cavolate incredibili, solo per chiuderlo in un angolo e vedere una sua reazione”. Queste le parole della campionessa. Nel corso dell’intervista poi Federica ha voluto anche condividere un aneddoto in riferimento ad una litigata avvenuta proprio con il marito un pò di tempo fa. Lei si trovava a Formentera insieme ad alcune amiche e aveva notato che Matteo era piuttosto silenzioso. Matteo a parer suo non la chiamava abbastanza, “Non era preoccupato, non era geloso” e questo suo atteggiamento l’ha mandata su tutte le furie.

Le parole di Federica

Mentre Federica ha interpretato l’atteggiamento di Matteo come di puro disinteresse, il marito semplicemente fidandosi di lei, la stava lasciando tranquilla e libera di divertirsi insieme alle sue amiche. Purtroppo Federica è stata segnata da esperienze passate negative, tradimenti che sicuramente hanno condizionato le sue relazione future. E’ stata tradita ma ha anche tradito e questo non lo ha mai negato. “Ho tradito, non posso dire di no, ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita. Tradire sistematicamente è diverso. Io non concepisco chi tradisce per sport. Infatti, non sono una che fa ingelosire: si vede che non ho grilli per la testa; non sono una che flirta”.