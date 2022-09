Amici, Anna Pettinelli dopo l’uscita dal cast decide di svelare in che rapporti è oggi con Maria

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli non farà più parte del cast di Amici di Maria De Filippi. La speaker ha rotto il silenzio ed ha svelato in che rapporti è con la conduttrice.

Già qualche settimana fa era stata proprio lei ad anticipare il fatto che quest’anno non sarebbe stata presente nel cast di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Anna Pettinelli, la speaker che quest’anno non sarà una professoressa della scuola più ambita d’Italia. A farlo sapere è stata proprio lei nel corso di un’intervista rilasciata qualche settimana fa. Adesso però Anna ha voluto andare più nel dettaglio, spiegando in che rapporti è rimasta con la nota conduttrice, considerata la Regina di Canale 5. Cosa ha rivelato la Pettinelli?

Anna Pettinelli fuori dal cast di Amici di Maria De Filippi

Anna Pettinelli quest’anno non farà parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Ad annunciare l’addio era stata proprio lei qualche settimana fa, ma non era scesa nei dettagli e non aveva svelato effettivamente i motivi che l’avevano portata a prendere questa decisione. La speaker è stata nel cast per ben tre anni, ma adesso ha deciso di passare ad altro. Al suo posto è arrivata Arisa, la nota cantante la quale già due edizioni fa aveva preso parte al programma.

La speaker svela in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi

Ad ogni modo, come abbiamo anticipato, la stessa Anna nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a Super guida tv, ha voluto dire la sua e spiegare il motivo della sua decisione. Poi, ha anche raccontato in rapporti è rimasta con la De Filippi. La Pettinelli ha parlato di Amici come di una esperienza “meravigliosa, divertente e appassionante”. Nessun problema quindi con la produzione, ne tantomeno con Maria con la quale è rimasta in ottimi rapporti. “Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”, ha fatto sapere la speaker.

Le novità sul cast di Amici di Maria De Filippi di quest’anno

Si dice, inoltre, che la Pettinelli e Maria potrebbero presto collaborare in un nuovo progetto targato Fascino di cui però al momento non si sa nulla. “Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie”, queste le parole di Anna al riguardo. Ricordiamo che oltre ad Anna Pettinelli, quest’anno il cast di Amici dovrà fare a meno anche di Veronica Peparini, la nota coreografa e professoressa di ballo che era nella scuola ormai da molti anni. Al posto della Peparini arriverà Emanuel Lo.