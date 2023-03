Isola dei famosi, Flavia Vento esclusa e lei tuona contro Ilary Blasi “Un giorno dirò tutta la verità”

0 SHARES Condividi Tweet

“Un giorno dirò tutto”, all’Isola dei famosi scoppia il caos. Flavia Vento rifiutata, la showgirl lancia una minaccia e cita Ilary e Francesco Totti.

A breve partirà la nuova edizione del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi che vedrà ancora una volta al timone Ilary Blasi. In questi giorni si sta parlando tanto di una showgirl, di conoscenza della Blasi, che avrebbe dovuto sbarcare in Honduras per la terza volta insieme alla sorella Sabina ma che pare non abbia superato il profilo e dunque è stata rifiutata. Stiamo parlando di Flavia Vento, la quale ha lanciato una sorta di minaccia proprio alla conduttrice, dicendo di avere una verità da raccontare che riguarda anche Francesco Totti.

Isola dei famosi 2023, rifiutata Flavia Vento e la sorella Sabina

Flavia Vento avrebbe dovuto prendere parte all’Isola dei famosi 2023 ma a quanto pare non ha superato il provino. A confermare la notizia è stata proprio lei nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni al settimanale Nuovo Tv. Come già anticipato, Flavia avrebbe dovuto prendere parte al reality insieme alla sorella Sanina, ma il provino non è andato proprio bene.

Le parole della showgirl dopo il rifiuto sanno di minaccia contro Totti

“Sapendo che quest’anno cercavano coppie, il mio agente mi ha proposta insieme a mia sorella, che è una molto sportiva. Peggio per loro se non ci hanno convocate: sbagliano a rinunciare ad una sirena come me”. Queste le parole della showgirl la quale ha già preso parte per ben due volte all’Isola, la prima nel 2008 e la seconda nel 2012. Si è poi ritirata in entrambi i casi. Si ipotizza che sia stata Ilary Blasi a decidere e respingere così la partecipazione della Vento all’Isola.

Flavia conferma indirettamente il flirt con Francesco Totti?

Sappiamo bene che Flavia Vento da diversi anni è stata accreditata come una “delle tante amanti” di Francesco Totti, flirt che sarebbe stato portato a galla da Fabrizio Corona. A tal riguardo, la Vento ha rilasciato delle dichiarazioni davvero scoppiettanti.“Ilary e io non ci siamo neanche mai incontrate. Ilary non c’entra nulla nella storia tra me e lui. Sono passati tanti anni e io sono andata avanti…Un giorno, però, parlerò! Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò…sono una signora”. Queste le parole della showgirl che per la prima volta sembra aver confermato questa storia con Francesco Totti.