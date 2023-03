Enrico Papi al veleno sui social: “Ora basta”, il motivo della sua furia

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore televisivo Enrico Papi nelle scorse ore ha scritto un duro post di sfogo su Twitter in seguito alla diffusione sul web di alcune fake news sulla sua vita.

Enrico Papi, celebre conduttore televisivo, nelle ultime ore si è reso protagonista di un duro sfogo sui social in seguito alla diffusione sul web di una fake news su di lui. Il conduttore ha quindi scelto di non tacere e sui social si è scagliato in modo piuttosto duro contro chi ha diffuso tali notizie false. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Enrico Papi furioso su Twitter

Enrico Papi è un celebre conduttore e autore televisivo molto apprezzato dal pubblico e pronto a vivere una nuova esperienza da opinionista nel reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi. Nelle scorse ore però il presentatore si è reso protagonista di un duro sfogo su Twitter in seguito alla diffusione di alcune fake news che lo riguardano. Alcuni siti sono soliti utilizzare quelli che vengono definiti dei titoli “clickbait” ovvero titoli che riportano delle notizie incredibili e che spingono i lettori a cliccare per visualizzare l’articolo anche se poi in realtà all’interno non vengono riportate delle notizie importanti. Ed ecco che questo è stato proprio quanto accaduto ad Enrico Papi. Nelle scorse ore infatti sono stati in tanti sul web a leggere titoli che lasciavano intendere che il conduttore fosse morto. “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”, questo ad esempio un dei titoli sopracitati che ha fatto tanto arrabbiare il conduttore. All’interno dell’articolo però il testo riportava semplicemente la notizia di una trasmissione condotta da Papi chiusa in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Le parole del conduttore sui social

Enrico Papi, che già alcune settimane fa si era trovato a dover gestire una situazione del genere in seguito alla diffusione di una falsa notizia sulla sua morte, non è riuscito a rimanere in silenzio ed infatti proprio nelle scorse ore si è reso protagonista di un durissimo sfogo su Twitter. “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie)”, queste esattamente le sue parole.

Enrico Papi pronto ad agire legalmente

Insomma, il conduttore non solo si è reso protagonista di un duro sfogo social. Ma ha anche rivelato di avere intenzione di avviare dei provvedimenti legali contro chi ha scritto tali fake news. Un modo questo per scrivere la parola fine a tale incredibile situazione.