Viva Rai 2, il coreografo lascia tutti a bocca aperta: “Sono scesi dalle case in ciabatte”

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora proteste contro Fiorello e contro il programma Viva Rai 2, da parte dei “vicini di casa”. A parlare in questi giorni è stato Fabrizio Prolli, uno dei personaggi presenti nel cast.

Fiorello continua ad essere al centro delle polemiche, per via di un qualcosa accaduto a Viva Rai 2. Sembra che a parlare di lui e del suo programma in questi giorni sia stato Fabrizio Prolli, uno dei personaggi presenti nel cast del programma di Rosario Fiorello. Per chi non lo sapesse, si tratta dell’ex marito di Veronica Peparini, l’ex professionista di Amici e attualmente coreografo del noto programma di Rai 2. Ebbene, il ballerino ha rilasciato un’intervista molto interessante a Fanpage, confermando ance le voci che circolano da un bel pò di tempo. Ma di che voci si tratta?

Fiorello e Viva Rai 2 al centro dell’intervista di Fabrizio Prolli

Viva Rai 2 e il conduttore Fiorello, al centro dell’intervista rilasciata da Fabrizio Prolli a Fanpage. Sembra che l’ex marito di Veronica Peparini, nonchè coreografo del programma di Rai 2mma di Rai 2 condotto da Rosario Fiorello. Il noto coreografo avrebbe confermato le voci circolate da un pò di tempo a questa parte, riguardo l’esasperazione dei “vicini di casa” che sembra da mesi ormai si lamentino del grande caos che si crea ogni mattina per via delle puntate.

Il coreografo parla dell’esasperazione della gente che abita vicino al glass

“La gente si affaccia alla finestra e protesta“, ha raccontato il coreografo aggiungendo anche che il portiere che sta di fronte al glass, ormai è solito urlargli contro. Ad ogni modo, tutti sembrano essersi rassegnati ormai e cercano di cogliere gli aspetti positivi, come l’aver assistito al concerto di Laura Pausini gratuitamente.“Siamo fortunati perchè non abbiamo avuto robe gravi. Però qualcuno è sceso in ciabatte dicendo di volerci denunciare. Poi tutto si è risolto”. Queste ancora le parole del coreografo che ha aggiunto di avere tanta stima per Fiorello.

Le parole su Fiorello

“Lavorare con lui è come stare ad ascoltare un Dio. Ha questa forza di improvvisazione. Ho lavorato con tante persone dello spettacolo ma lui ha una marcia in più”. Queste le parole del coreografo su Fiorello, dicendo anche com’è quest’ultimo a telecamere spente.“Come lo vedete, un pazzo, un folle. Lui arriva con la Vespa, si ferma con noi, gli piace chiacchierare, ci offre la colazione”.