Fiorello svela un messaggio della sciatrice Sofia Goggia: “A Viva Rai 2 non sarò come da Fabio Fazio”

Sofia Goggia, Fiorello e il messaggio ricevuto dalla sciatrice dopo la sua partecipazione a Che tempo che fa, da Fabio Fazio.

Sofia Goggia, la nota campionessa olimpica nella giornata di ieri è stata ospite nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nel corso della sua ospitata nello studio di Rai 3, la campionessa bergamasca ha parlato di quella che è stata la sua ultima vittoria in Coppa del mondo. Ebbene, nella mattinata di oggi, nel corso della puntata di Viva Rai 2 Fiorello sembra abbia svelato un messaggio segreto arrivato dalla campionessa olimpica. Ma cosa ha scritto quest’ultima?

Che tempo che fa, Sofia Goggia ospite a Che tempo che fa

Sofia Goggia, nel corso della puntata di ieri di Che tempo che fa nello studio di Fabio Fazio ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante, parlando anche della sua ultima vittoria in Coppa del Mondo. Sofia è l’unica sciatrice italiana che ha ottenuto un grandissimo risultato, vincendo ben 4 coppe del mondo di sci Alpino, nella specialità della Discesa Libera. Sofia sembra abbia superato il suo stesso record, che aveva già realizzato lo scorso anno.

Che tempo che fa, le rivelazioni della sciatrice

Durante l’intervista realizzata a Che tempo che fa, la campionessa ha svelato dei retroscena sulle gare alle quali ha preso parte, svelando un retroscena. Sofia ha infatti rivelato che nelle ultime gare, per distendere i nervi ha preso l’abitudine di cantare per lo più brani degli anni 60, 70 e 80, in particolare canzoni di Adriano Celentano e Ornella Vanoni.

Fiorello confessa la partecipazione di Sofia a Viva Rai 2

Ad un certo punto, poi, la campionessa avrebbe confessato di essere d’accordo con un detto ovvero “L’importante è partecipare”. Oggi, all’indomani di questa intervista molte testate hanno riportato le dichiarazioni della campionessa ed anche Fiorello ha parlato di queste dichiarazioni rilasciate dalla Goggia, nel suo programma Viva Rai 2!. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno anticipato che la campionessa sarà ospite a Viva Rai 2 il prossimo martedì 4 aprile e poi il conduttore ha mostrato un messaggio della sciatrice.

Il messaggio inaspettato e segreto della sciatrice a Rosario Fiorello

“Stasera da Fazio c’è un mini video, ma le cose belle e vere solo per te”, ha scritto la campionessa che ha anche aggiunto di volersi divertire e di non vedere l’ora di andare ospite da Fiorello.”Da Fazio è stata finta?”, ha detto Biggio. Fiorello a quel punto ha risposto dicendo: “No! Che c’entra! Però le ho detto di non dire tutto lì, perché le cose più belle deve dirle e farle per noi! […] Farà delle cose qui che, veramente!!!”.