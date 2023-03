“Il cantante mascherato è un flop”, la dichiarazione asfalta Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante mascherato, insider fa rivelazioni shock sul programma e contro la conduttrice Milly Carlucci. Ecco perchè è un flop secondo questa misteriosa persona.

Continua la programmazione del programma di Milly Carlucci, ovvero il Cantante mascherato che va in onda ogni sabato sera su Rai 1. Le altre edizioni del programma sembra che abbiano avuto un grande successo, la stessa cosa non possiamo dire quest’anno visto che da giorni si stanno rincorrendo sempre più critiche. Anche gli ascolti pare che non siano stati soddisfacenti e per questo motivo, qualcuno ha anche parlato di flop. Facciamo il punto della situazione.

Milly Carlucci e Il cantante mascherato, qualcuno parla di flop

Milly Carlucci è tornata da qualche settimana con il suo programma Il cantante mascherato che sta avendo un discreto successo. Il programma è piuttosto popolare e molto amato, eppure sembra che gli ascolti siano inferiori rispetto alle edizioni passate. Il programma è stato fortemente voluto dalla Carlucci, che è anche la conduttrice. Dodici le identità nascoste che dovranno essere svelate. Gli ascolti purtroppo non sono soddisfacenti e sembra che il programma abbia già perso la sua battaglia dello share totalizzando la metà dei telespettatori del competitor, ovvero Amici di Maria De Filippi.

Calano gli ascolti, Amici batte il programma di Rai 1

“Chiunque lo chiama ‘Il cantante deprivato’”, questo quanto dichiarato da un insider. E poi, un’affermazione che ha lasciato tutti completamente senza parole.“Il format originale, basta dare uno sguardo a quello americano, è giovane e fresco, ma è stato dilaniato dall’armata di zombie Rai”. Tante voci si stanno rincorrendo in questi giorni, alcune di queste anche molto pesanti che potrebbero mettere a repentaglio la credibilità del programma. A non convincere sono in primis le maschere, che alcuni hanno anche definito brutte e malfatte. Un insider, ovvero una persona che ha lavorato per diverso tempo nel programma avrebbe rilasciato un’intervista a Mow, facendo delle rivelazioni molto importanti. “Chiunque ci abbia messo piede lo chiama ‘Il Cantante Deprivato’ perché è incredibile vedere dall’interno come oramai nella tv italiana si riesca a fare il contrario di Re Mida. Il format originale, basti dare uno sguardo a quello americano, è giovane e fresco, ma è stato dilaniato dall’armata di zombie Rai”.

La rivelazione sul “malore” dei Ricchi e Poveri all’interno del Baby Alieno

Ma non finisce qui, visto che questa persona avrebbe anche parlato del malore dei Ricchi e Poveri all’interno del Baby Alieno, dicendo che è stata tutta una finta, nel senso che i costumisti si erano raccomandati di non muoversi troppo ed invece loro non hanno seguito le indicazioni.“Allora Carlucci è entrata nel panico perché era, appunto, in diretta. Flavio Insinna le ha dato un ottimo assist dicendole: ‘Baby Alieno aveva così tanta voglia di ballare che si è spogliato’. Al rientro, si è partiti subito con la storia del malore. Certo, soprattutto uno di loro era sudatissimo, ma questa pantomima del ‘Si sono sentiti male’ non era vera. È andata in scena per nascondere il fatto che il costume si fosse rotto”. Questo il racconto dell’insider.