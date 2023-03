Den Harrow, la confessione lascia tutti senza parole “Era un altro a cantare al posto mio, ho guadagnato così 13 miliardi”

0 SHARES Condividi Tweet

Den Harrow, confessione shock di Stefano Zandri che si racconta a 360° nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere della sera.

Den Harrow, il noto cantante e modello italiano, il cui vero nome è Stefano Zandri in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconvolgenti e clamorose. Pare che il cantante, famoso per aver cantato numerose hit di grande successo, in realtà non ha mai cantato una canzone. La cosa incredibile è che Den Harrow avrebbe guadagnato cifre davvero stellari, senza aver mai cantato nulla nella sua vita, ovviamente tutto all’insaputa del suo pubblico. Ma come stanno davvero le cose?

Den Harrow, il successo di Stefano Zandri che si racconta a 360°

Den Harrow, conosciuto in tutto il mondo come uno degli artisti più amati degli anni 80 e famoso per aver cantato dei brani diventati delle vere e proprie hit, ha fatto in questi giorni delle rivelazioni piuttosto scioccanti. L’artista sarebbe arrivato ad avere un conto in banca che ammonta a 13 miliardi di lire e 20 milioni di copie vendute, senza aver mai cantato una canzone. Pare che fosse qualcun altro a cantare al suo posto, mentre lui ci ha sempre e solo messo il suo volto.

Il bullismo, i problemi vissuti durante l’adolescenza

L’artista, che dopo aver ottenuto il successo a livello mondiale ha perso improvvisamente tutto, si è raccontato in questi giorni nel corso di un’intervista che ha lasciato a Il corriere della sera. Ha parlato così del suo passato, del periodo dell’adolescenza che per lui è stato davvero difficile, perchè vittima di bullismo.“Da ragazzino ero dislessico e grasso, venivo bullizzato. Sono stato bocciato in terza elementare: fino ai 13 anni la mia infanzia è stata difficile. Poi mi sono arrabbiato, sono dimagrito 20 chili in un mese, mi sono messo a praticare arti marziali e dopo un anno ho picchiato tutti i bulli che mi avevano menato”.

Poi Stefano ha raccontato come ha avviato la sua carriera da cantante.“ Un giorno mi chiesero se volevo fare il cantante: c’era un disco già pronto, già cantato”, ha detto Den che ha poi parlato anche di come è nato il suo nome d’arte. “Negli anni ’80 funzionava così, c’erano personaggi che prestavano solo l’immagine e la voce era di altri. Era la prassi, io avevo 19 anni e mi dissero che mi sarei chiamato Den Harrow: era un gioco di assonanze con denaro”.

Le dichiarazioni shock sulla droga e sulla carriera

Un successo strepitoso, tanti soldi, belle macchine e bella vita.” Gli sponsor mi davano tutto, non pagavo niente, né hotel né ristoranti. Guadagnavo tantissimo ma non spendevo troppo: buttavo soldi solo in orologi, auto e moto. Ho comprato anche la villa di Grace Jones a Ibiza”. Poi le dichiarazioni shock sulla droga. “Non sono mai stato tossicodipendente. Ricordo a Londra, una festa in una chiesa sconsacrata con Boy George e George Michael, c’erano ciotole e insalatiere piene. Andavi e ti servivi, montagne di cocaina, tiravano tutti”. Poi la confessione scioccante sulla sua carriera, ovvero il fatto di essersi ritrovato con brani cantati da 7 voci diverse più la sua.