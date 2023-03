Costanza Caracciolo diretta sul rapporto con Vieri “Cosa succede quando litighiamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Costanza Caracciolo ha parlato del suo rapporto con Vieri e della possibilità di allargare la famiglia.

Costanza Caracciolo lo scorso weekend è stata ospite a Verissimo nello studio di Verissimo e pare che abbia raccontato così il suo amore per Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin

Costanza Caracciolo lo scorso fine settimana è stata ospite a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. L’ex velina come ben sappiamo è sposata da circa quattro anni con Bobo Vieri, l’ex calciatore dal quale ha avuto due figlie. Nonostante i due siano molto legati e si amino tanto, non mancano di certo le discussioni tra le mure domestiche. “Litighiamo, eccome”, ha confessato l’ex velina, la quale ha anche aggiunto “Se litighiamo non ci parliamo per giorni”. Ad ogni modo, ciò che conta è poi fare pace. La 33enne siciliana non ha potuto che parlare molto bene di Bobo.

Le parole di Costanza sul rapporto con Vieri

“Con Christian festeggiamo sei anni di amore quest’anno e grazie a lui ho capito davvero cosa significhi amare. E’ molto meglio adesso rispetto all’inizio perché abbiamo capito come goderci le cose e poi abbiamo due bambine bellissime”, ha raccontato l’ex velina. “Siamo sposati da quattro anni e posso dire che ora è più bello di prima. Abbiamo fatto tutto un po’ al contrario: abbiamo avuto subito un figlio, poi ci siamo sposati e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia”. Questo quanto raccontato ancora dalla siciliana nello studio della Toffanin.

Terzo figlio per Costanza e Christian Vieri?

E sulla terza gravidanza della Caracciolo, quest’ultima pare abbia risposto in questo modo “Noi stiamo benissimo così. Abbiamo raggiunto un equilibrio con le nostre figlie. Non ci sono in progetto altri bambini”. Costanza e Bobo sono genitori di Stella e Isabel, due bambine di 4 e 3 anni. E Bobo che papà è? Secondo le parole di Costanza, l’ex calciatore è un papà molto presente e dolce, un papà stupendo e molto ansioso.