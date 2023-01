Fiorello e i problemi con la droga, la sorella Catena “Non è stato facile”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello e i suoi problemi con la droga, a parlare è stata la sorella Catena che ha svelato particolari inediti.

Fiorello non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è uno degli showman più amati della televisione italiana. Le sue origini sono siciliane e nonostante Rosario Fiorello non abiti più nella sua terra da tanti anni, ha mantenuto un ottimo rapporto con la sua famiglia e nello specifico con i suoi fratelli e sorelle. In questi giorni, a parlare è stata proprio la sorella di Fiorello, ovvero Catena la quale si è espressa su dei problemi che il fratello ha avuto con la droga e di quanto sia stato difficile uscirne. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Catena Fiorello parla dei problemi con la droga del fratello Rosario

Catena Fiorello, la sorella del noto showman, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il corriere della sera, parlando del suo rapporto con il fratello e non solo. La donna, infatti, ha raccontato di quanto sia stato difficile per Rosario uscire dal tunnel della droga e di quanto quegli anni siano stati difficili. “Aveva cambiato città per cambiare vita“, ha raccontato Catena, parlando del trasferimento di Fiorello da Roma a Milano.

Il ruolo di Maurizio Costanzo nella vita di Rosario

“Aveva detto basta e l’aveva messo in pratica. L’ho ammirato tanto perché non doveva essere facile”, queste le parole di Catena aggiungendo anche che Fiorello non era solito mostrare la sua sofferenza. Poi la donna ha voluto dare i meriti anche a Maurizio Costanzo, il giornalista che ha contribuito alla ripresa di Fiorello. “L’incontro con Costanzo, che lo faceva rigare dritto, fu la sua rinascita. Gli ridiede rigore e orari”, queste le parole di Catena che è stata molto protettiva nei confronti del fratello nonostante fosse più piccola.

La famiglia di Rosario Fiorello

Ovviamente anche i genitori sono stati vicini al figlio, così come anche Anna descritta da Catena come la sorella timida. Beppe, il famoso attore è stato da sempre molto riservato. I genitori, molto umili da sempre, hanno trasmesso ai figli i giusti valori e soprattutto l’importanza della scuola, nonostante proprio Rosario sia stato bocciato. “Era bravo, imparava con facilità incredibile. Fu bocciato perchè al liceo non ci andava proprio”.