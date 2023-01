Sanremo 2023, Amadeus mostra la cupola del teatro Ariston e poi parla di Fiorello

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus a Viva Rai 2 mostra la Cupola di Sanremo e del teatro Ariston che ospiterà il prossimo Festival.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2023, che inizierà i primi giorni del mese di febbraio 2023. Il direttore artistico Amadeus, è stato presente in diverse trasmissioni televisive, seppur in collegamento svelando importanti dettagli al riguardo. Proprio questa mattina, il noto conduttore è stato ospite in collegamento direttamente dal Teatro Ariston, della puntata di Viva Rai 2, il programma del suo amico Fiorello. In questa occasione, il direttore artistico della kermesse ha svelato una parte importante della kermesse più importante d’Italia. La reazione di Fiorello è stata piuttosto inaspettata.

Festival di Sanremo 2023, Amadeus svela importanti retroscena

Nel corso della puntata di oggi di Viva Rai 2, il programma di Fiorello, Amadeus è apparso in collegamento direttamente dal teatro Ariston, per dare ancora qualche anticipazioni su quella che sarà la nuova edizione del programma. Amadeus sarà per il quarto anno consecutivo il direttore artistico del Festival di Sanremo ed al suo fianco ci saranno Gianni Morandi, Chiara Ferragni ed altre donne del mondo dello spettacolo.

A Viva Rai 2, Amadeus svela la cupola e la scenografia del teatro Ariston

Diverse le sorprese che sono state svelate in questi ultimi giorni proprio dal conduttore, anche in termini di ospiti. Proprio nel corso della mattinata di oggi di Viva Rai 2, Amadeus ha mostrato la scenografia del Teatro Ariston disegnata quest’anno da Gaetano Castelli. La manifestazione andrà in onda a partire dal 7 fino all’11 febbraio su Rai 1. L’orchestra si troverà in una posizione tale che andrà ad avvolgere il palco, facendo da cornice. Da una parte ci sarà la sezione ritmica, dall’altra invece i fiati e il coro.ù

Il direttore artistico non perde occasione per invitare Fiorello

Ciò che ha particolarmente stupito è stata la cupola ricca di grandi luci bianche e blu che vanno ad incorniciare la scala d’ingresso. Ovviamente, Amadeus nel salutare tutti avrebbe colto l’occasione per invitare ancora una volta Fiorello all’Ariston.«Noi lo aspettiamo, non vediamo l’ora», ha aggiunto ancora il conduttore che ha poi mostrato la cupola dicendo “E’ uno spettacolo”.