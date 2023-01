Gf vip, scontro tra Oriana e Antonella, interviene Sonia Bruganelli che viene massacrata sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi se ne sono dette di tutti i colori nel corso dell’ultima puntata del Gf vip. Sonia Bruganelli interviene e viene criticata.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality di Canale 5. Proprio nel corso della puntata, la Marzoli sembra sia stata protagonista insieme ad Antonella Fiordelisi di un siparietto che di certo non è passato inosservato. E’ stato scontro acceso tra le due, nel corso della puntata che è andata in onda ieri sera. Ad un certo punto, poi, Sonia Bruganelli sarebbe finita nel mirino dei telespettatori, ma per quale motivo?

Grande fratello vip, nuova puntata ricca di tensioni tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Una nuova puntata del Grande fratello vip è andata in onda ieri sera, lunedì 23 gennaio 2023. Come sempre non sono mancati i colpi di scena,. Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli ad esempio, sono state protagoniste di uno scontro piuttosto acceso. All’inizio del reality sembrava che avessero un certo feeling, ma poi alla fine sono finite per litigare. Anche in questi ultimi giorni le due se ne sono dette di tutti i colori e sarebbero volate parole anche piuttosto pesanti. Nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini il conduttore del reality di Canale 5 avrebbe chiesto ad entrambe di raggiungere la Stanza a Led dove è stato mostrato loro un video che includeva diverse clip che ritraggono sia Antonella che Oriana intente a litigare nella casa del Grande fratello vip.

Lite tra le due gieffine

“Mi ha fatto ridere la scena in cui urlavi che Oriana è trash. Siete tutti che sguazzate nel trash. Diciamo amore, non è che ha parlato Coco Chanel”. Questo quanto dichiarato dal conduttore il quale ha poi chiesto sia ad Oriana che ad Antonella si dirsi una volta e per tutte ciò che pensano, guardandosi in faccia. Antonella avrebbe detto che non è vero che non sopporta la coinquilina. “Pensi solo ai ragazzi qui dentro, ma non puoi fare nient’altro qui dentro”. Queste le parole della gieffina.“Aspetta un attimo che ha detto tante cose, meno male che si vede che non le sto antipatica. Tocca a me. Ti sei avvicinata perché mi dovevo coprire e non mi dovevo allenare in bikini, invidiosa. Non ci sei stata più quando avevo bisogno. Non ti interessavo più quando non frequentavo più Antonino. Con Nikita non ho mai avuto un’amicizia, mi sta simpatica, ma non è mai stata mia amica. Sei una provocatrice, che vuole passare come una vittima. Io se provoco, dopo non faccio la vittima. A parte che questo è ridicolo. Da quando si è fatta la coda, non se l’è più tolta”. Questa la replica di Oriana.

Sonia Bruganelli interviene ma viene criticata dal popolo del web

Le due non hanno fatto altro che accusarsi l’un l’altra. In questo contesto è intervenuta Sonia Bruganelli, la quale ha parlato di solidarietà femminile e le sue parole hanno scatenato l’ira di molti telespettatori.“La biondina sta totalmente in preda a una forma mitomania. Lei è stra-convinta e infatti è molto divertente, come sono i pagliacci e gli attori che non recitano neanche tanto bene. Amore non me lo devi dire! Amore sarà Luca, Antonino o Daniele. Credo che la solidarietà femminile si debba meritare. Tu lì dentro hai tutto un altro interesse, quello di non prendere un ulteriore palo”. Queste le parole di Sonia che sono state parecchio criticate dai telespettatori che si sono schierati per lo più dalla parte di Oriana.