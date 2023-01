Verissimo, Sonia Bruganelli diretta su Giulia Salemi: “Che tipo di persona è”

0 SHARES Condividi Tweet

A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin Sonia Bruganelli ha rilasciato un’importante intervista insieme a Giulia Salemi e Orietta Berti. La frase su Giulia non passa inosservata.

Sonia Bruganelli nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio 2023 è stata ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. In realtà, la moglie di Paolo Bonolis è stata ospite del programma insieme ad Orietta Berti, la sua collega e opinionista al Grande fratello vip. Le opinioniste hanno rilasciato un’intervista molto interessante nel salotto di Silvia Toffanin e con loro anche Giulia Salemi che da quest’anno è presente nel cast fisso del reality condotto da Alfonso Signorini. Come spesso accade, Sonia è stata piuttosto pungente in alcune circostanze. Ma cosa ha riferito?

Sonia Bruganelli e Orietta Berti insieme a Giulia Salemi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Sonia Bruganelli è stata ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, insieme ad Orietta Berti e Giulia Salemi. La prima a parlare è stata Orietta Berti la quale ha spiegato di aver trovato davvero molto interessante lavorare con Pierpaolo Pretelli, che ha sostituito Sonia durante le festività natalizie, insieme a Soleil Sorge. “Mi sono trovata molto bene con Pierpaolo quando non c’era Sonia”, ha sottolineato la cantante. A quel punto è arrivata la battuta della moglie di Paolo.“Basta con questa mania dei boni Lei si lascia trasportare un po’ più dall’ormone. Io sono più bacchettona, lei più moderna”. A quel punto è intervenuta Giulia Salemi dicendo “Quest’anno è ben assortito perché ognuno di noi ha caratteristiche differenti“.

La Bruganelli e le parole su Giulia

Nel corso dell’intervista, poi, si è parlato degli inizi della carriera della Bruganelli, che in gioventù è stata protagonista di alcuni fotoromanzi. Subito dopo Silvia avrebbe mandato in onda il provino di Giulia Salemi ed è stato li che la moglie di Paolo ha espresso un pensiero di stima nei confronti della fidanzata di Pierpaolo.

La parole di Sonia Bruganelli su Giulia Salemi che non passano inosservate

“Credo che abbia giocato le carte che in quel momento le stavano chiedendo. La carta che farà la differenza è la testa, che secondo me ha”. Questa frase pare sia stata pronunciata dopo il caos sorto qualche settimana fa al Gf vip, quando Sonia aveva invitato l’influencer a continuare a “puntare sul fisico”. Insomma, se all’inizio avevamo avuto il dubbio che tra le due potesse esserci qualche problema o tensione, adesso con queste parole tutto sembra essere passato.