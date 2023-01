Federico Fashion Style, dopo la sua intervista a Verissimo, l’ex compagna fa un commento al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style a Verissimo ha fatto coming out. L’ex compagna al ristorante incontra amici e si lascia andare ad una frase “Stendiamo un velo pietoso”.

Nella giornata di sabato 21 gennaio 2023 il famoso parrucchiere dei vip è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha fatto coming out, confessando così di essere omosessuale. Ebbene, a meno di 24 ore dal coming out di Federico, sembra che Letizia Porcu, ovvero la sua ex compagna si sia lasciata andare ad una confidenza, nel posto sbagliato, ovvero un noto ristorante di Roma dove ha pranzato insieme al suo compagno e ad alcuni amici. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Letizia?

Federico Fashion Style, coming out a Verissimo

Letizia Porcu nella giornata di ieri, a distanza di meno di 24 ore dal coming out di Federico a Verissimo, si è presentata al Giano Bistrot, un famoso locale di Roma insieme al nuovo compagno Vincent Arena. La donna e il compagno hanno raggiunto altri amici, ovvero Maria Monsè e Maria Tona. L’ex tronista possiede a Roma una clinica di bellezza dove Letizia si reca spesso e di conseguenza hanno anche un bel rapporto.

Letizia Porcu al ristorante si lascia andare ad una frase

Non appena Maria ha visto arrivare Letizia le ha dato tanto sostegno, dicendole “Sempre dalla tua parte”, ovviamente facendo riferimento alle parole di Federico a Verissimo lo scorso sabato. Nello specifico, il noto parrucchiere pare che avesse raccontato di aver riferito a Letizia di essere omosessuale soltanto tre anni fa e di aver fatto di tutto affinché i due potessero mantenere un buon rapporto. Letizia però avrebbe risposto a Maria dicendole “Stendiamo un velo pietoso su questo argomento”.

Federico e la confessione sulla sua identità sessuale

Sicuramente la giovane 33enne ha fatto ben capire di essere infastidita da tutta questa situazione. Federico e Letizia sono stati insieme per 17 lunghi anni e insieme hanno avuto una figlia di nome Sophie. Nel salotto di Verissimo, Federico ha confessato di essersi trovato costretto in qualche modo a fare coming out perchè alcune persone avrebbero rivelato delle cose molto private.