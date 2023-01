Federico Fashion Style lascia tutti a bocca aperta “Voglio raccontare tutta la verità”

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style, la confessione a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno. Il parrucchiere pronto a fare chiarezza e dire tutta la verità.

Federico Fashion Style ha da poco concluso un anno non proprio facile, dopo la separazione dalla compagna Letizia e dopo i vari problemi sorti in seguito a questa decisione. In diverse occasioni il famoso hairstyle si è mostrato parecchio disperato e soltanto in queste ore è intervenuto sui social per dire tutta la verità, aggiungendo di non volersi più nascondere.

Federico Fashion Style confessa di voler dire tutta la verità

Federico Fashion Style in questi giorni ha voluto parlare di quello che è stato per lui il 2022, facendo anche un gran lungo discorso spiegando ancora che il 2023 però sarà un anno di cambiamenti ma soprattutto di verità. Il famoso parrucchiere ha parlato ai suoi follower in questi giorni raccontato di essere vicino a raccontare la verità così come lui stesso ha spiegato nelle Instagram stories. Ma di che verità parla? «Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto. Sono felice», ha dichiarato ancora Federico. Le sue parole sono apparse però parecchio misteriose.

Dubbi e mistero sul post di Federico

«É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io…Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando». Questo ancora quanto aggiunto dal noto parrucchiere dei vip il quale ha confessato di aver anche ricevuto delle diffide.

I bilanci del famoso parrucchiere, di quale verità starà parlando?

Federico però non si è lasciato intimidire ed ha fatto sapere che prima o poi, più prima che dopo racconterà tutto, “proprio tutto”, perchè nella vita bisogna essere trasparenti. “Detto questo basta, volevo chiudere questa storia del 2022, mettere i puntini sulle i perché per me il 2023 sarà un anno di rinascita e non soltanto per dei cambiamenti, ma anche lavorativamente”. Questa la frecciatina lanciata dallo stesso Federico. Grande mistero su quella che possa essere la sua verità, c’è chi ipotizza che Federico possa possa confessare la sua vera identità sessuale che secondo alcuni sarebbe stata a lungo celata.